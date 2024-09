Movilidad jubilatoria: la oposición no alcanza el número para rechazar el veto de Milei

La oposición no contaría con los votos necesarios para rechazar el veto de Milei a la movilidad jubilatoria. La alternativa que maneja para reunir los votos.

Toda la atención en la Cámara de Diputados está centrada en lo que ocurrirá este miércoles, cuando la oposición intentará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Para lograrlo, necesitarán obtener dos tercios de los votos en dos ocasiones distintas, un desafío que no parece fácil de alcanzar. Aquí explicamos por qué.

Aunque la oposición tiene el antecedente favorable de haber conseguido los dos tercios necesarios el 5 de junio pasado al darle media sanción al proyecto, no se puede asegurar que se repetirá el mismo resultado este miércoles.

En aquella ocasión, la aprobación se logró con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, ajustadamente. En la sesión programada para las 11 de la mañana, se espera la presencia de diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, tres bloques que en conjunto suman 55 miembros. Además, se unirán a ellos los diputados de Unión por la Patria (99) y de la izquierda (5), que en junio se abstuvieron y ahora votarán contra el veto. Sin embargo, no se garantiza que todos los radicales voten en contra.

El bloque que lidera Rodrigo de Loredo enfrentará algunas bajas. Pedro Galimberti, un crítico del Gobierno de Javier Milei, renunció el lunes y será reemplazado por una diputada del Pro, Nancy Ballejos. No es seguro que Ballejos tome posesión el miércoles, y de ser así, su voto no contribuirá contra el veto.

Ausencia en el bloque radical

Según consignó Parlamentario, habrá varias ausencias en el bloque radical y algunos miembros podrían incluso votar a favor de mantener el veto. Es probable que varios diputados radicales vinculados con gobernadores que mantienen buenas relaciones con la Casa Rosada no estén presentes este miércoles. Su argumento es que prefieren insistir parcialmente con la ley aprobada, aplicando solo el 8,1% de ajuste por la pérdida de inflación desde enero.

El plan B

Dado que la situación está tan definida para la oposición, ¿cuál es su plan para este miércoles? Como se indicó, quienes desean rechazar el veto necesitan obtener dos tercios de los votos en dos ocasiones. La primera es para permitir el tratamiento del tema sobre tablas, ya que no hay dictamen debido a que no se siguió el procedimiento de pasar por las comisiones correspondientes. Si no logran los dos tercios para el rechazo, tampoco podrán conseguirlos para esta primera etapa de habilitación. En consecuencia, la oposición consideraría solicitar un simple emplazamiento a Gabriela Brouwer de Koning y José Luis Espert, presidentes de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, para que traten y dictaminen rápidamente el proyecto. De esta manera, ganarían unas semanas adicionales para intentar revertir lo que parece ser una tarea casi imposible.