Morena Domínguez: siguen las repercusiones políticas

Sin entrar en una polémica cruzada con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete, Diego Kravetz, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien busca renovar su mandato por Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “todos esperamos que haya castigos para los responsables del crimen de Morena”.

“Es un hecho doloroso y trágico. Estamos en estado de conmoción", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Urbana Play, donde además aclaró que su intención es “no generar sobre esto una discusión de trincheras políticas porque es un tema tremendamente delicado”.

Morena Domínguez Darío y Miguel Madariaga motochorros Lanús 1.jpg

El gobernador bonaerense precisó que se comunicó en tres oportunidades con el intendente de Lanús, con quien mantuvo conversaciones “cordiales”.

Les pregunté qué necesitaban, me puse a disposición. No me voy a poner a discutir en una situación así, ni a tratar de hacer señalamientos. Podría dar datos de la asistencia (de la Provincia) al municipio, pero no es lo que se espera y no lo voy a hacer”, remarcó Kicillof.

Posteriormente, el mandatario peronista admitió que “lo hecho no alcanza, está a la vista”, pero subrayó que su administración posee “un plan de seguridad, un mapa y toma medidas” e insistió en que “las causas son múltiples y hay vulnerabilidad”.

“En este momento debemos trabajar, acompañar a la Justicia y dejar actuar a la Justicia. Lo peor es que aparezcan consignas facilistas. Vamos a seguir trabajando, invirtiendo y tratando de resolver eso con más Estado”, apuntó.

En tanto, Grindetti, quien es precandidato a gobernador bonaerense por el espacio de Patricia Bullrich (JxC), propuso que los jefes comunales puedan manejar a la Policía que actúa en sus distritos, al referirse a la situación de seguridad en ese municipio.

“Nosotros venimos pidiendo que la policía dependa del intendente, y que haya una coordinación entre fuerzas federales, Gendarmería, la policía provincial y fuerzas municipales, como se había logrado cuando Bullrich estaba a cargo de la Seguridad y María Eugenia Vidal estaba en la provincia”, apuntó Grindetti a radio Rivadavia.

También aseguró que es necesario “hacer cambios más profundos en lo que tiene que ver con la edad de imputabilidad, cambios en cárceles, y una serie de cambios que tocan lo judicial”.

Embed

El precandidato a la gobernación alegó que la situación de inseguridad que vive el distrito, que ayer derivó en el asesinato de esta niña en ocasión de robo, está vinculada en muchos casos “con el tema de la droga" y recordó que desde el municipio se derribaron búnkeres de venta minorista, "pero no hubo coordinación entre los tres niveles de Gobierno”.

En esta misma línea, Kravetz, rechazó tener “alguna culpa” sobre el caso y cargó contra el Gobierno nacional y bonaerense porque “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente”. “No siento que tenga alguna culpa. Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que el municipio tenga culpa alguna”, enfatizó Kravetz en declaraciones a radio La Red.

El funcionario, que actualmente está a cargo del Ejecutivo comunal y es el precandidato a intendente local, consideró que “hay momentos y situaciones en que la política debe ser más inteligente y no tratar al otro como enemigo, pero hay otras en las cuales es imposible ponerse de acuerdo”.

Sobre el Gobierno nacional y el bonaerense, Kravetz destacó que “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente que no sirve nada y es absurda”, aunque advirtió que el ministro de Seguridad provincial “(Sergio) Berni está en una sintonía mucho más cercano a la nuestra”.

Morena Domíguez motochorros Lanús sepelio 2.jpg

En tanto, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi, pidió “prudencia y evitar el carancheo” ante el crimen de Morena Domínguez.

“El asesinato a Morena es un hecho que genera conmoción e interpela. Es algo que causa muchísimo dolor. Tenemos que tomar estas cosas con mucha responsabilidad. Cuando asumí como jefe de Gabinete hubo una balacera en Rosario y me acuerdo cómo viajaban dirigentes opositores a esa ciudad. El carancheo siempre aparece en estos hechos y es algo que hay que evitar”, señaló Rossi en declaraciones a la radio online FutuRöck.

Desde el oficialismo local, salió al cruce el precandidato a intendente por el espacio del Movimiento Evita en UxP, Agustín Balladares, quien calificó a Kravetz de “mentiroso, cínico y caradura” porque, frente a "un hecho aberrante" intentó "generar cortinas de humo".

Balladares se refirió a las declaraciones hechas por Kravetz poco después del asesinato, cuando acusó a la diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Natalia Zaracho de haber defendido meses atrás a un adolescente a quien, en un primer momento, vinculó con el crimen de la niña.

Por su parte, el diputado nacional del FdT Eduardo Valdés manifestó que “dentro de todo este drama que tuvimos que vivir con este caso, es positivo que se haya detenido a quienes fueron" los autores del crimen.

Morena Domíguez motochorros Lanús sepelio .jpg

"Estamos en el camino correcto. No se puede andar buscando inocentes por todos lados. Ayer se intentó vincular a la diputada Zaracho con el crimen y se dijo que tenía relación con un chico de 14 años que era autor del hecho. Después se comprobó que esa acusación era falsa. Fue una doble estigmatización, hacia ella y con un pibe. Después se demostró que los autores del crimen eran dos mayores", señaló en declaraciones a Radio Provincia.

Para el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, el problema de la inseguridad “se sale con más Estado y no con menos” y pidió dar “un debate sano entre todos los espacios políticos para buscar respuestas reales y no para sacar una tajada de rédito frente a un hecho que nos conmociona”.

"Este delito es aberrante y conmociona porque son dos adultos violentando a una chiquita", expuso el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

Otro funcionario bonaerense, el jefe de Asesores bonaerenses, Carlos Bianco, remarcó que los problemas de inseguridad "no se solucionan desde lo punitivo".

“Los problemas de inseguridad no pueden abordarse sólo desde el punto de vista punitivo porque los discursos de odio no solucionan”, dijo Bianco, quien admitió: "Tenemos que tener más presencia estatal y policial. Algunos hablan de achicar el Estado, pero la verdad es que se necesitan más recursos”.

Morena Domíguez motochorros Lanús sepelio 1.jpg

Al respecto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el crimen de Morena Domínguez, la niña que falleció en Lanús tras un asalto, es un hecho "intolerable", destacó el trabajo de "inteligencia criminal" realizado por la Policía bonaerense para esclarecer el caso y remarcó que el crimen sucedió en un Municipio como el de Lanús, donde su cartera "no tiene jurisdicción".

"Si está concluido que es así, mis felicitaciones porque están los dos responsables de semejante bestialidad", afirmó y agregó que "Berni explicó lo que significa la presencia de la droga" en este tipo de hechos.

Por el crimen de la niña fueron detenidos los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25), a quienes la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, les imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".