Dentro de su presentación, el ministro sintetizó el paradigma de infraestructura del gobierno nacional: "Vamos a incentivar que el sector privado se haga cargo de proyectos donde existe una demanda de usuarios que tienen el poder económico para pagarla. El Estado tiene que impulsar los proyectos, organizar a los actores y generar un ámbito donde se produzca esa inversión: este es el desafío del cambio cultural y es lo que nos va a dar posibilidad de seguir invirtiendo en infraestructura hasta alcanzar esos índices de PBI que son necesarios para cubrir el déficit que hay de tantos años de atraso".

"No es que no consideremos importante para la gente las obras del tipo menor por envergadura de obra", recalcó, pero apuntó que "vamos hacia el camino de animar al sector privado de Argentina a volver a ser un sector protagonista de la economía argentina, no un sector que está pendiente del presupuesto estatal".

"Le va a hacer muy bien a nuestro país que el sector privado empiece a pensar en cómo y en dónde están las oportunidades para poder invertir en la Argentina", opinó.

A su vez, señaló que buscan "cambiar este sistema perverso de estructuras, no administrar mejor lo que está. Esto implica un cambio cultural", subrayó el ministro y admitió que "el clima de inversiones es totalmente desalentador" pero pidió "es importante para nosotros y para esas oportunidades que hoy están viendo inversores nacionales y extranjeros, adelantar el clima de negocios favorable".

Ferraro proyectó que "de aprobarse esta ley, durante este año se va a generar una corriente de inversión muy grande y esto, de alguna manera, va a inflexionar el rumbo que estamos tomando en materia de la economía del país". Luego de desarrollar los incentivos tributarios, que reducen el impuesto a las Ganancias y eliminan el IVA a inversores en bienes de capital y productivos que adhieran a un régimen de inversión dispuesto por le Gobierno, anticipó que "en el país que imaginamos, a partir de dos o tres años se va a normalizar la macroeconomía y los derechos de exportación no deberían existir".

Además, aseguró que "en los últimos diez años, el promedio de inversión en obra pública en el Presupuesto es del 1,8%, nosotros necesitamos al menos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible si no participa el sector privado". "Los invito a pensar qué gran obra de infraestructura se generó después de los '90: no tenemos centrales hidroeléctricas nuevas, no tenemos accesos viales nuevos, no tenemos puertos", manifestó.

Finalmente, afirmó que la intención de su gestión es fomentar "infraestructura en serio, que esté al servicio del sector productivo, que implique mejorar la competitividad del sector productivo" en donde se "baje los costos asociados".

A su vez, criticó que en los últimos años "se ha permitido y autorizado importaciones por varias decenas de millones de dólares sin que existan esos dólares" y aseguró que "es mentira que las obras se paralizaron por decisión de esta gestión. Vienen paralizadas hace 8 o 9 meses porque se contrataron obras cuando no existía ni el presupuesto ni la plata para poder pagarlas".

