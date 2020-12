gobernadores.jpg Mayoría de gobernadores planteó suspender las PASO en 2021

De acuerdo a la recontrucción del encuentro, los motivos de la suspensión, que se propone por única vez en 2021, tienen que ver con el costo del operativo electoral, la pandemia del coronavirus y los recursos que requerirá el plan de vacunación cuando empiecen a estar disponibles las dosis en Argentina a partir del año próximo.

Algunos medios consignaron que desde el Ejecutivo nacional se precisó que la iniciativa fue de los gobernadores, algunos de los cuales habían hablado del tema entre ellos y se lo habían planteado a comienzos de la semana al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien les dijo que lo hablaran con el jefe de Estado. Se despende de esta versión que Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría en el almuerzo, a lo que habría respondido que lo va a estudiar.

En Olivos estuvieron el correntino Valdéz, Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Ziliotto.

Hasta ahora el jefe de Estado no se expresó públicamente sobre el tema, y de hecho la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias de un proyecto para suspender la caducidad de los partidos -a pedido de las propias fuerzas políticas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior- fue leído como una señal de que el Gobierno pensaba seguir adelante con las PASO.

Sin embargo, fuentes oficiales habrían dicho que se evaluará el pedido de suspensión y que la condición para avanzar es que los gobernadores logren el consenso en torno a esa postura.

En el almuerzo -en el que además de Fernández participó De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa - también acordaron que pondrán a dos diputados a trabajar en un proyecto consensuado con el titular de la Cámara baja. Por tratarse de un tema electoral, la suspensión de las PASO debe pasar por el Congreso.

De Juntos por el Cambio en Olivos solo estuvo Valdés, ya que Gerardo Morales (Jujuy) había viajado el jueves a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente y el ministro del Interior, debido a que ayer no podía estar en Buenos Aires. “Tengo una posición desde antes de la pandemia, en desacuerdo con las primarias abiertas, porque creo que a los candidatos los deben elegir los partidos políticos. Ahora, con el plan de vacunación que será la prioridad en 2021, y que no sabemos cuánto va a durar, menos”, dijo Valdés.

En el caso del mandatario mendocino Rodolfo Suárez, quien estuvo en Casa Rosada pero no fue a Olivos, está de acuerdo en suspender las PASO en aquellas provincias donde no hay competencia interna, pero sostuvo que sí deberían realizarse donde no haya una lista consensuada.

La opinión de Bordet

Hace pocos más de un mes Gustavo Bordet se pronunció sobre el tema. “En mi opinión, las PASO han ido perdiendo efectividad porque terminan siendo un doble gasto y sólo resuelve una interna partidaria que pagan todos los argentinos. Esto debería resolverse en el seno de los partidos. Pero bueno, hay distintas opiniones. Habrá que debatirse, en un lugar como el Congreso, y se proponga un sistema electoral que genere una buena representatividad y legitimidad de quienes resulten electos”. indicó

Para el gobernador, “cuando se eligen presidente, gobernador e intendentes hay más participación ciudadana y es más razonable. Pero cuando son legislativas, donde en Entre Ríos se van a poner en juego cinco cargos, porque se renuevan solo diputados, quizás se pueda rever”. Igualmente remarcó que es un tema que debe discutir el Congreso nacional.