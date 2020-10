Mauricio Macri: "Dejé una economía mejor de la que recibí"

Acerca de la respuesta de Alberto Fernández a sus críticas sobre la cuarentena –el mandatario dijo que sirvió para evitar una catástrofe y mejorar el "desastre" que dejó Macri– el expresidente sostuvo: "Me mostraron el video en el que habló. Me hizo acordar a esa frase que le asignan a (Arturo) Illia, ¿no? Que una nación está en peligro cuando un presidente habla todos los días. No voy a escalar en las respuestas con el Presidente. Estoy tranquilo con lo que dije, lo más importante es esa clase media que está angustiada por su empleo, su futuro, su salud. Lo que necesita es escuchar un mensaje de armonía, sensato, de calma".

Además dijo que, pese a las diferencias, tiene vocación de diálogo con el gobierno: "Juntos por el Cambio, como lo dije el 28 de octubre que me vino a visitar a la Casa Rosada: cuando quieras y a la hora que quieras, Juntos por el Cambio se sienta negociar todas las cosas que se puedan negociar, pero con la Constitución sobre la mesa.

https://twitter.com/UNOentrerios/status/1316108112043151361 El presidente Alberto Fernández cuestionó duramente al gobierno de Cambiemos luego de las críticas de Macri en un canal de televisión.https://t.co/rusPsxea4O — Diario UNO (@UNOentrerios) October 13, 2020

También insistió en que quien gobierna es la Vicepresidenta. "Digo lo que pienso que es verdad, y lo que piensa la enorme mayoría de los argentinos, ¿o ustedes no piensan eso?", dijo al respecto.

Y aseguró que Juntos por el Cambio volverá a gobernaren el próximo periodo: "En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina. Con el que esté mejor preparado. Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos".

La cuarentena

"La cuarentena es una herramienta muy dañina y había que usarla con mucho equilibrio y cuidado", dijo Macri en otro tramo de la entrevista. "No se puede hacer una cuarentena europea en una economía latinoamericana lastimada. Tenía que haber sido algo que combine la prevención sanitaria por el coronavirus pero que también combine la seguridad física, psicológica y laboral de los argentinos que hoy está en estado de alerta. Hemos caído más del doble".

Asimismo aseguró que el gobierno "no tiene programa económico. La Argentina hoy no tiene rumbo. Pero además sanitariamente se manejó mal".

https://twitter.com/UNOentrerios/status/1316089917399805952 El expresidente Macri dijo que echó a Maradona de Boca para lograr "el club que soñaba" y lo comparó con Cristina Kirchner. La dura respuesta de Diego https://t.co/LhX3ZF9KRC — Diario UNO (@UNOentrerios) October 13, 2020

Las PASO

Mauricio Macri también insistió en que los problemas económicos de su gobierno fueron como consecuencia del resultado de las PASO: "La economía se maneja con las expectativas. La gente votó por lo que nosotros le dimos o no le dimos el 11 de agosto. El 12 de agosto el mercado tomó una decisión: si se quedaba en la Argentina gobernada por el kirchnerismo o si se iba. Por eso cayó la Bolsa (se llevaron la inversión), aumentó el riesgo país y el dólar subió".

"Nosotros generamos una expectativa en base a no haber hecho centro en una Argentina quebrada. No tenía reservas, energía, deudas de todo tipo. Deudas de los jubilados, de los que nos anotició la Corte que había que pagarles a las provincias. Eso fue un déficit de más de seis puntos. Y sin financiamiento que había que recuperar. Y arrancamos habiendo hecho un breve diagnóstico. Apostamos a que la buena esperanza de este cambio nos iba a permitir ir creciendo", continuó.

Denuncias

Respecto a las denuncias por espionaje ilegal durante su gobierno, dijo que fue realizado por "cuentapropistas". Además dijo que sufre "persecución desde el día uno".

"No tengo miedo de ir preso porque no he hecho nada incorrecto, pero tengo que estar atento a ir controlando estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales. Son cosas bastante violentas", dijo.