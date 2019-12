Más de 70 funcionarios de Anses quieren enjuiciar al Estado por su desplazamiento

Una grupo de gerentes regionales y funcionarios con cargos jerárquicos en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que fueron designados durante la gestión de Mauricio Macri esperan que la nueva administración los desplace de sus cargos para iniciar acciones legales en contra del nuevo gobierno.

El conflicto se inició cuando el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, anuló, la semana pasadas los nombramientos de 70 directores del organismo, cuyos sueldos oscilan entre los 140.000 y los 190.000 pesos, que había dispuesto su antecesor en el cargo, Emiliano Basavilbaso, dos días antes de las elecciones presidenciales.

A través de la resolución 110807285/2019, Vanoli dejó sin efecto la resolución 266/19, del 25 de octubre pasado, en la que se designaba en planta permanente a directores de la Anses –que ingresaron durante la gestión de Mauricio Macri– para darles la posibilidad de tener “estabilidad laboral”.

El listado de la resolución incluyó a Sebastián Mastropaolo, quien se desempeñaba al frente de la gerencia regional Litoral.

Según advirtió la nueva conducción de la Anses en la resolución publicada en el Boletín Oficial, esa decisión “atenta contra la calidad transitoria que poseen las designaciones del personal de planta en cargos jerárquicos y constituye un acto ilegal teñido de arbitrariedad manifiesta”.

Asimismo se remarcaron que aquel personal de carrera que fuera designado para el desempeño de un cargo superior “ y en orden a la transitoriedad de su función, se encuentra sujeto a las facultades discrecionales de la autoridad competente en cuanto a la reasignación de funciones que en el tiempo o modo dicha instancia determine”.

Para las nuevas autoridades de la Anses, “la aplicación del régimen retributivo vigente al Personal de Conducción Superior no desnaturaliza su carácter de funcionario político”. “La Procuración del Tesoro de la Nación tiene entendido respecto de la Ley Marco de Empleo Público que el personal transitorio no goza de estabilidad y que las normas que le son de aplicación no permiten afirmar que pueda en algún momento adquirirla”, agregó la resolución de la cual dio cuenta el diario la Nación.

Vanoli no solo anuló la resolución 266/19 sino que además instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos de la Anses a realizar “los actos necesarios” para remover a los directores.

anses.jpg

Los gremios habían rechazado la resolución de Basavilbaso. “Es el síndrome de no perder el curro. Con el kirchnerismo pasó algo parecido”, dijo Leonardo Fabre, de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops).

“Habrá mucha gente que se incorporó con esta gestión que el 10 de diciembre mandará el telegrama de renuncia. Otros, no. Con la resolución se busca evitar que se viole la ley de contrato de trabajo”, argumentaron los voceros de Basavilbaso en ese momento.

Lo cierto es que la maniobra del extitular de Anses, de designar en planta a ese personal a solo dos días de los comicios generales, puso en evidencia la especulación ya sea para quedar en ese puesto, o más probablemente para tener un argumento que permitiera llevar adelante el reclamo judicial.

De lo contrario no se explica por qué hasta ese momento consideraba a sus funcionarios como personal transitorio, que fue la forma en que se desempeñaron hasta octubre.

En el caso de Entre Ríos, uno de los que presentó su renuncia el 10 de diciembre fue el titular de la UDAI Paraná ubicada en calle España, Jorge Maeir, a quien le informaron las nuevas autoridades que sus funciones concluirán el 31 de diciembre.