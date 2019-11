Macri, en plena pulseada con el radicalismo por ejercer el liderazgo de la oposición

A medida que se aproxima el fin del mandato presidencial crece la tensión en el macrismo por la conducción de la futura oposición. El presidente, Mauricio Macri, intenta sostener con gestos de autoridad su liderazgo y al mismo tiempo contener a los sectores más desencantados de Cambiemos.

Macri ya logró imponer su voluntad respecto de la Jefatura del bloque PRO. Con aquella foto junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dejó en claro que es su elegido para liderar la bancada en la que pretenderá reflejar sus definiciones políticas ante las propuestas que haga el presidente electo Alberto Fernández.

Aunque no faltaron reproches internos, no por el elegido sino por no haber hecho una ronda de consultas entre los legisladores que deben votarlo, por el momento Macri logró controlar bien la tensión, según publicó ayer Clarín.

Ahora la disputa pasa por la elección del titular de la Auditoría General de la Nación, que según el artículo 85 de la Constitución nacional es “designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”, promete ser otro punto de conflicto en el corto plazo.

Macri dejó saber entre los legisladores que su idea es que el puesto que hoy ocupa el peronista Oscar Lamberto sea para su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto; mientras que el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, sostiene que el cargo debe ser para el radicalismo, que en la suma tiene más legisladores que el PRO entre el Senado y Diputados.

“La auditoría le corresponde al radicalismo, no al PRO. Macri está proponiendo gente donde no le corresponde designar”, cuestionan cerca del gobernador de Mendoza ante las versiones.

Los números parecen avalar al radicalismo: a partir del 10 de diciembre, la UCR tendrá 63 legisladores (47 diputados y 16 senadores) y el PRO sumará 59 (51 diputados y ocho senadores). Pero cerca de Macri cuentan a los seis legisladores que ingresarán por acuerdos con partidos provinciales.

Larreta 2023

Mientras Macri tensa la relación con los socios de la alianza Juntos por el Cambio por las cuestiones que deben definirse en pocos días, algunos de sus allegados también le plantean preocupaciones. Por caso, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien se asegura que ya trabaja discretamente pero sin pausa en su postulación presidencial en 2023.

Ayer La Nación dio cuenta de una serie de movidas de sus allegados, como la presencia en los festejos del recientemente electo gobernador salteño Gustavo Sáenz; o la misma circunstancia ocurrida un mes atrás con Rodolfo Suárez, el nuevo gobernador de Mendoza, que se relacionan con el desarrollo de una estructura que apunta a la Casa Rosada, motivó aún más luego del contundente triunfo que obtuvo el 27 de octubre.