Loan Peña: pidieron la indagatoria del gobernador Gustavo Valdés

"El gobernador de Corrientes llamó a Pellegrini, éste se levantó raudamente del asado, se va y le dice a los comensales presentes de que le encargó un trabajo", dijo Vera a C5N.

Realizarán un careo entre Laudelina Peña y Antonio Benítez

Por otro lado el defensor de Antonio Benítez, tío de Loan, solicitó un careo entre su representado y Laudelina Peña, su pareja: el pedido fue autorizado por la jueza federal Cristinaa Pozzer autorizó el pedido y resta saber si Laudelina acepta o no el careo con su esposo.

Laudelina Peña Loan Peña Corrientes detenidos.jpg

El objetivo del careo será intentar esclarecer dos puntos: Benítez dijo que Loan "desaparició", mientras que Laudelina afirma que Mónica Millapi y/o su esposo se lo llevaron para entregarlo en la tapera de la escuela 9 de julio. Por otro lado, Benítez indicó que nunca trabajó para Carlos Pérez y María Victoria Caillava, mientras que Laudelina declaró lo contrario.

Se recordará que el tío de Loan es uno de los más complicados en la causa por la desaparición del niño. En estos momentos está preso de forma preventiva en la Unidad N° 7 de Resistencia y está imputado por la sustracción y posible ocultamiento de su sobrino. Múltiples pruebas lo ubican en el camino donde Loan desapareció junto con la ex funcionaria municipal y su marido. No obstante, en la última indagatoria que hizo frente a Pozzer, se desentendió de los hechos y no implicó a ningún otro acusado. "Creo que se lo llevaron", dijo pero no especificó dónde está o con quiénes.