Corrientes: una mujer acusó al padre del gobernador de abuso sexual

La mujer, quien dijo llamarse Violeta, aprovechó la cobertura televisiva por parte de medios nacionales para denunciar que el padre de Valdés la abusó por una década. "Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Durante 10 años abusó de mí. Cada vez me daba una pastilla y me decía ' vos sabés quién soy'" , denunció la mujer al aire y acotó: "Después quedé embarazada de mi hijo y, cuando se lo comuniqué, dijo: '¿Cómo vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla? Ese hijo no es mío'. Hace seis años que estoy luchando" .

La mujer denunció que el padre del gobernador, quien es conocido por el apodo de 'Manolo', quiere irse a España y ella, por miedo, se esconde en el campo. Asimismo cuestionó que el hombre no reconociera la paternidad e informó que recibe de su parte una manutención de 25.000 pesos mensuales. "Él me amenaza, me dice '¿Vos sabés quién es mi hijo?' Tengo todos los mensajes de lo que conversamos", indicó la mujer.

CORRIENTES DENUNCIA ABUSO SEXUAL GUSTAVO VALDÉS 2.jpg

Por otro lado manifestó que el gobernador de Corrientes está al tanto del caso y denunció: "Ellos, que tan humildes son, tanto que se golpean el pecho con los niños y el derecho de la mujer ¿Por qué no toman la causa de mi hijo? ¿Acaso no es correntino?", cuestionó y agregó: "Tengo miedo porque vivo en un campo, en una casa de costanero, no voy a renegar por eso, pero lo único que pido a todos los correntinos es que no me dejen sola y piensen en mi hijo, que hace años que está luchando por sus derechos".

Cabe destacar que Manuel 'Manolo' Valdés, de 87 años, fue intendente por dos períodos en la localidad correntina de Ituzaingó. Antes lo había sido su hermano, Octavio, por otros ocho años. Gustavo Valdés, el actual gobernador de Corrientes, es el tercero de sus cuatro hijos y el más joven, Juan Pablo, es el actual intendente de la mencionada localidad.