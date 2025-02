Lian Flores: cinco puntos clave de la investigación

Liam Flores niño desaparecido alerta Sofía búsqueda Córdoba.jpg

“Se levantaron huellas y rastros, se secuestraron celulares y se separaron a personas del núcleo familiar”, dijo el abogado, que manifestó: “Seguramente, con el correr de los días, se armará la reconstrucción histórica con el seguimiento de las cámaras”.

Elías Flores, el papá de Lian, también habló con Telenoche y apuntó a la hipótesis de un secuestro. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho”, expresó entre lágrimas. Y rogó: “Pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina y juega”.



La desaparición de Lian

El operativo de búsqueda empezó el sábado al atardecer, cuando los padres del nene se despertaron de la siesta y no encontraron rastros de su hijo.

A pesar del rápido despliegue de las autoridades en la zona, a casi 72 horas de su desaparición casi no hubo avances en la causa y Lian sigue sin aparecer.

En este sentido, los perros adiestrados del K-9, drones, helicópteros, personal especializado a caballo y a pie, junto con los policías de la provincia de Córdoba y las fuerzas Federales, recorrieron alrededor de 18 hectáreas sin resultados positivos.

Lo único que se tiene en el caso son tres camionetas blancas que fueron secuestradas, junto con 11 celulares. Además, ya se empezaron a tomar declaraciones a adultos y a menores, a través de Cámaras Gesell.

Sin embargo, el trabajo del personal especializado en la zona de búsqueda es cada vez más complicado ya que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que se esperan fuertes tormentas desde este martes hasta el cierre de la semana.

Esto lo que provoca es que se borren huellas por el barro, que los perros no puedan recorren los sitios señalados y que muchas posibles pistas se desvanezcan con el paso del agua.



Cinco puntos clave de la investigación

Lian Flores desapareció el sábado a la tarde, luego de que sus padres se fueran a dormir, en una zona rural en las afueras de Ballesteros Sud, a 170 kilómetros de Córdoba.

¿Alguien se llevó a Lian?

Uno de los misterios apunta a que el rastro del niño que se pierde a solo cinco metros de la casa donde vive con sus padres y sus cinco hermanos. Los perros rescatistas pierden el olfato en las inmediaciones de la casa. Es decir, los investigadores advierten que los canes no encuentran ningún estímulo para seguir hacia un campo de soja y de maíz, que está en la parte trasera. El comportamiento de los perros sugiere, por ahora, que el niño no caminó hacia los sembrados que por la baja estatura del pequeño, menos de 90 centímetros, podría estar en ese sector. Elías Flores, padre del niño, reiteró este martes a la mañana que “se lo llevaron”, pero no cuenta quién pudo haber sido o no lo sabe. Elías declaró más de siete horas en la fiscalía de Bell Ville.

Camioneta blanca

Luego de que la familia denunciara la desaparición del chico el sábado a las 19.45, la policía cordobesa, por orden de la fiscalía de Bell Ville, secuestró tres camionetas blancas con vidrios polarizados. Los vecinos de esta pequeña comunidad boliviana que se dedica a la fabricación de ladrillos testificaron que durante el sábado ingresó al camino de tierra una camioneta VW Amarok color blanca. Ese camino termina en el caserío de la comunidad boliviana de ladrilleros. El rodado no pudo ir a otro lugar. Las dudas que surgieron es que Elías Flores, el padre de Lian, declaró que la camioneta la vio a las 13. Aunque no se sabe a qué hora desapareció el niño, los padres manifestaron que ocurrió después de las 15, cuando ellos se fueron a dormir la siesta. A las 17 se levantaron y Lian no estaba. En teoría, había quedado jugando debajo de un tractor que está a unos metros de la casa.

Short azul

En las inspecciones que realizaron los peritos en la casa de la familia Flores se encontró un pantalón corto azul. Los investigadores preguntaron si ese short le pertenecía a Lian, pero no pudieron asegurarlo. El padre, que es el único que tuvo contacto con los medios porque su madre nunca se mostró dispuesta a hablar, dijo que no se acordaba cómo estaba vestido su hijo el día que desapareció. Su abogado también agregó que el niño, debido al calor que hacía el sábado, se pudo sacar el short. Ahora se realiza una pericia para determinar si esa prenda pertenecía al niño desaparecido. Una versión que surgió durante las últimas horas apuntó que ese pantalón corto fue encontrado en el campo, cerca de la casa. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este martes que esa prenda fue encontrada dentro de la casa.

Curandera

Otro de los misterios en torno a este caso es la participación en esta trama de una curandera, que sería oriunda de Perico, Jujuy. Esta mujer, según declaró la familia de Lian, llegó hace unos días a la zona, donde se vincula con esta comunidad boliviana. Es una especie de “médica” que realiza “trabajos” con las familias, que tienen incorporado culturalmente este tipo de atención “espiritual”. Según las fuentes, en el teléfono de Elías Flores hay un mensaje que le envió a la curandera, cuyo nombre se desconoce –la causa está en secreto de sumario- en el que dice “todo está listo”. No se sabe aún a qué se refería el padre de Lian. La chamana se fue de la zona y, de acuerdo a la familia, se dirigió al pueblo de Ballesteros. No se sabe si aún no fue localizada.

Venganza

Hasta ahora en esta investigación, que está bajo un ajustado secreto de sumario, no se conocieron testimonios que aporten pistas concretas. Elías Flores, el papá del niño desaparecido, es el único que aportó su testimonio públicamente, algo que provocó cierto fastidio a las autoridades cordobesas, que quieren esquivar, después de lo que pasó con el caso de Loan. Flores reiteró este martes que la desaparición de su hijo podría estar relacionado a una “venganza”. Cuando le preguntaron de quién. No hubo respuesta. Después cargó contra su vecino, al que tildó de tenerle envidia porque él pudo comprarse una maquinaria para cortar ladrillos.