La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida.

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno . Ambas implican penas de prisión en suspenso (de dos y dos años y medio) e incluyen la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, tras el rechazo de los recursos presentados por su defensa.

El primer expediente, tramitado ante el Tribunal Oral Federal N° 8, está vinculado con la asamblea de accionistas de Papel Prensa del jueves 12 de agosto de 2010. En aquel encuentro, Moreno irrumpió con guantes de boxeo y casco de protección, lanzó amenazas y logró la suspensión de la votación. Por esos hechos fue hallado culpable de amenazas coactivas. La condena había sido confirmada en 2023 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, la Corte Suprema ratificó esa decisión al declarar "inadmisible" el recurso de la defensa, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

El segundo fallo, dictado en 2017 por el Tribunal Oral Federal N° 7 y ratificado en 2019, se relaciona con el uso de fondos públicos para financiar cotillón con mensajes hostiles hacia el Grupo Clarín. Entre 2011 y 2013, desde la Secretaría de Comercio, se distribuyeron productos con consignas como "Clarín miente", utilizando recursos del Estado.

En este caso, Moreno fue condenado por peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La sentencia también alcanzó a Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ex directivos del Mercado Central, quienes participaron en la ejecución del plan.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos de la defensa, dejando firmes las dos condenas y la inhabilitación perpetua para el ex funcionario.

Guillermo Moreno, figura emblemática del kirchnerismo en el área económica durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, queda así definitivamente apartado del ámbito público por decisión judicial firme.