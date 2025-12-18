Uno Entre Rios | El País | CGT

La CGT marchó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó un "paro nacional"

Los referentes de la CGT hicieron una demostración de fuerza en Plaza de Mayo. Hubo críticas al Gobierno nacional y presentación de un plan de lucha.

18 de diciembre 2025 · 17:07hs
La CGT marchó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó un "paro nacional".

El cosecretario general de la CGT Octavio Argüello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionó el Presupuesto y alertó sobre los fondos que perdería Entre Ríos con la reforma laboral

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Más expresiones en la marcha de la CGT

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes”, insistió.

“La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó.

En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar “en 2001”.

“No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más dignidad y más salarios”, definió Sola, que cuestionó el fondo de despidos laborales, concebido, dijo, para que “despedir sea más fácil”.

También reprochó que la reforma laboral busque “limitar el poder gremial”, en referencia a la legislación sobre el derecho a la protesta de los sindicatos.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

CGT Plaza de Mayo Reforma Laboral Paro Nacional gobierno nacional
