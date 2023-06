Juan Grabois pide competir en una PASO contra Sergio Massa

"No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional", Grabois. Luego otros integrantes del Frente Patria Grande se expresaron en el mismo sentido, en discrepancia con la "fórmula de unidad" confirmada desde la cuenta oficial de Unión por la Patria en Twitter.

El binomio presidencial Sergio Massa - Agustín Rossi desplazó del escenario electoral a la fórmula presidencial quie iba a ser encabezada por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, ante la cual Grabois había afirmado –a través de la difusión de un video en sus redes sociales– que declinaba su postulación a la Presidencia. "Wado es nuestro candidato", había manifestado.

El dirigente social respaldó a la vez las precandidaturas de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Pedro Rosemblat a jefe de Gobierno porteño.

"Hacemos lo que dijimos. Nosotros dijimos que si Wado era candidato a presidente, nosotros nos bajamos. Wado no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa, nosotros no nos bajamos. Hacemos exactamente lo que venimos diciendo hace meses", dijo Grabois en declaraciones a la prensa el viernes por la noche. Agregó que su sector competirá dentro de la PASO, salvo que se lo impidan "en violación al derecho constitucional".

En el mismo sentido que Juan Grabois, el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó poder participar de las primarias dentro de Unión por la Patria: "Estamos conversando con otras fuerzas que integran el Frente para plantear una definición común. En este contexto tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO. En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció", expresó en su cuenta de Twitter.

Estamos conversando con otras fuerzas que integran el Frente para plantear una definición común. En este contexto tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO. En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció.

"No vamos a seguir en estos términos. Nosotros y todos los partidos que no estén de acuerdo con esta definición absolutamente inconsulta, hecha entre gallos y medianoche, que no tiene nada que ver con lo que esperábamos, podemos desprender a nuestros partidos de la alianza conformada y presentarnos como partidos", advirtió.

Luego de negociaciones intensas de último momento hasta la noche de este viernes, la lucha por las candidaturas del oficialismo nacional se resolvió mediante una fórmula de unidad que encabezará el ministro de Economía, Sergio Massa, y secundará el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El flamante "Unión por la Patria" que reemplazó el nombre de Frente de Todos lo comunicó oficialmente.

"Unión por la Patria tiene lista de unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones", posteó la cuenta oficial de la coalición gobernante.

"Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Reconocemos a los compañeros Wado de Pedro y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual", se anunció oficialmente.

El anuncio virtual fue avalado por el presidente Alberto Fernández, que lo replicó en sus redes. También lo hizo el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, que hasta el momento no se había pronunciado sobre ninguna de las precandidaturas en danza en el oficialismo. "La unidad es el camino. Celebro la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi a presidente y vice que, junto con Adán Bahl y Claudia Monjo, le darán a la Argentina y a Entre Ríos un futuro de crecimiento, inclusión, justicia social y federalismo", posteó el mandatario provincial.