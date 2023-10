Jésica Cirio habló de Insaurralde y los U$S 20 millones

"No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares; nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común", dijo Cirio en declaraciones al noticiero Telefé Noticias.

En la entrevista, la modelo y conductora del programa televisivo La peña del morfi dijo además no tener cuentas en Uruguay: "Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé", respondió.

Jésica Cirio además sostuvo que mantiene "la misma vida" que lleva desde antes de conocer a Insaurralde y recordó que trabaja desde que tiene diez años en los medios. "Estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida", aseguró.

Sobre los reiterados viajes a Colombia, Cirio recordó que en 2014 falleció su tía, por lo que debió viajar para acompañar a sus dos primos en un momento que calificó como "bastante duro" para su familia y reveló que hubo viajes que realizó sola y otros acompañada por Insaurralde.

La conductora también sostuvo que el viaje de suexpareja con la mediática Sofía Clerici "fue una sorpresa", que se enteró "igual que todos" y remarcó que le importa "proteger" a la hija que tienen en común. "Una separación no se da solo por un motivo. La relación se va desgastando. No quiero detallar puntualmente, estoy acá porque tengo una nena chiquita que quiero proteger y desterrar todo lo que se está diciendo como el arreglo millonario que nunca existió. El resto se hizo un poco público y así como los sorprendió a ustedes me sorprendió a mí", insistió.

Cirio expresó estar atravesando un momento "bastante doloroso", remarcó que puede justificar sus ingresos y su situación contable y reveló que su abogado Fernando Burlando le dijo que se quedara "tranquila".

"Yo me separé de él y me fui a vivir a mi departamento que tenía de soltera. Yo iba y venía de Capital hasta que tuvimos a nuestra hija. Yo tuve a Chloe y a los 15 días estaba trabajando", añadió.

En tanto, sostuvo que mantuvo una conversación "muy cortita" con su expareja luego de que se conocieran las imágenes con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella, lo que no fue "una situación fácil" y aseguró que Insaurralde "es un papá súper presente".

"Fue una sorpresa; me desayuné de eso como todos ustedes. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí y de mi vida, que es la misma que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años y hoy tengo 38; nunca dejé de trabajar", respondió Cirio cuando se le preguntó sobre el hecho.

Imputados

El jueves, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó a Cirio y a Insaurralde, en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires María Eugenia Talerico, en la que hicieron referencia al divorcio supuestamente millonario de Cirio e Insaurralde.

La fiscal presentó su dictamen ante el juez Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a quien le requirió además una serie de medidas de prueba como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y movimientos migratorios de ambos.

Se trata de una de las tantas denuncias que se motorizó a partir de que la mediática Sofía Clerici ventiló en redes sociales que había compartido un viaje a Marbella, España, con Insaurralde.

El juez Kreplak, además, quedará a cargo de otra denuncia en la que los imputados son Insaurralde y Clerici: esa causa estaba en manos del juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien se apartó en las últimas horas, informaron fuentes judiciales. Ese expediente, iniciado por una denuncia del abogado Gastón Marano –exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia– tiene como fiscal a Mola, quien ya accedió al registro migratorio de los imputados.

En el expediente quedó acreditado que Clerici e Insaurralde estuvieron fuera del país al mismo tiempo: el exfuncionario bonaerense salió de la Argentina hacia España el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana, el mismo día que ella.