Javier Milei se despegó de Novelli y el caso $LIBRA: "Son problemas de terceros"

El presidente Javier Milei se defendió del escándalo por $LIBRA y negó las revelaciones de The New York Times que señalaban pagos de dinero para reunirse con él.

El presidente Javier Milei volvió a referirse al escándalo por la criptomoneda $LIBRA y reiteró: "Un problema de terceros con terceros no es un problema mío, de mi Gobierno ni de mis funcionarios".

A su vez, se despegó de las acusaciones que lo vinculaban al empresario Mauricio Novelli, señalado de cobrar para armar reuniones con el Presidente y negó que él tuviera algo que ver con el asunto. "Si hay gente despechada que quiso tener las reuniones y quizás no las tuvo, es un problema de terceros con terceros y no tiene nada que ver con mi Gobierno", enfatizó.

Acuerdo con el FMI: Milei afirmó que no aumentará la deuda bruta y saneará el Banco Central

El libertario justificó su accionar en el escándalo de las criptomonedas y explicó que aceptó promover el proyecto ya que daría financiamiento a un sector informal de la economía. "Argentina es un país que destruyó su sistema de crédito y hay una presión fiscal enorme que empuja a mucha gente en la informalidad. Todas estas personas que trabajan como programadores trabajan en la informalidad y muchas veces facturan afuera. Cuando quien era la responsable de ARCA les quiso ir a sacar información para cobrarles impuestos inmediatamente la eché. Tenía una mala intención detrás que era el mecanismo represor que utilizó sistemáticamente la DGI y AFIP. Conmigo eso no va a pasar".

Ante esta situación, el Presidente señaló: "Esas personas que están en el sector informal no tienen acceso al mercado de crédito. A mi me propusieron darle un financiamiento a esos proyectos y a mi me parecio bárbaro".

Forum novelli.jpg Javier Milei junto a Mauricio Novelli.

Por ello, argumentó, decidió acompañar la iniciativa de $LIBRA: "Todo lo que sea para ayudar a los argentinos a mí me entusiasma", declaró en diálogo con LN+. Respondió a las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner y lanzó: “La dos veces condenada es ella”.

En la entrevista, el periodista Luis Majul le preguntó si "se dio cuenta que metió la pata" y el Presidente respondió con contundencia: "Ex-ante no". Luego fue consultado sobre si lo volvería a hacer y agregó: "Bueno, eso es ex-post y por eso levanté las murallas que levanté. Yo creo que estamos mucho más seguros". "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit", justificó.

“Todos los que entraron ahí, lo hicieron voluntariamente. A nadie se le puso un arma en la cabeza. Otro punto interesante es que mi campo de especialización es crecimiento con y sin dinero, después usted tiene temas de finanzas, que yo manejo, pero este es un mecanismo hipersofisticado. Uno no sabe de todos los temas”, remarcó.

Al ser consultado por su trato con el empresario argentino y con Hayden Mark Davis, principal involucrado en la creación de la criptomoneda, el mandatario explicó: "No soy condescendiente con ellos. Dado mi carácter vos creés que si yo te engancho haciendo algo así no te lo estaría diciendo ahora y enrostrándotelo en la cara? Siendo que soy una persona muy directa, si tuviera alguna diferencia de esas características lo diría".

De esta manera, aclaró: "Es un tema que está en la Justicia y está siendo investigado. Yo no me voy a meter en chimentos de peluquería".

Milei tildó a la nota de The New York Times de “chimento de peluquería”

En línea con el escandaloso caso $LIBRA, Milei también se refirió al artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times que apuntó que hubo presuntos pedidos de dinero del asesor Mauricio Novelli para que empresarios ligados a $LIBRA mantengan encuentros con el mandatario.

"Parece un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas. La nota de The New York Times son todos condicionales, porque no dejan de ser chimentos de peluquería", respondió con contundencia el mandatario y apuntó que el medio está "muy alineado con el partido demócrata y son bien anti-Trump". "Son woke por excelencia", agregó.

De acuerdo al artículo, “el presidente de la Argentina, Javier Milei, provocó una tormenta política al promocionar una criptomoneda desconocida cuyo valor se disparó tras recibir su apoyo y que se desplomó rápidamente”.

"Una coalición de centro izquierda que se opone al gobierno libertario de Milei calificó su incursión en las criptomonedas como un escándalo sin precedentes. Otro bloque político dijo que buscaba crear una comisión en el Congreso para investigar lo ocurrido", detalló el Times.