Caso $LIBRA: fiscal pidió a Diputados una copia de la reunión con especialistas en cripto

El primer expositor en hablar fue Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a más de 300 empresas del sector y organiza el Argentina Fintech Forum. "Esta industria ha crecido de manera ininterrumpida en nuestro país en los últimos 10 años y este crecimiento trajo aparejado el empleo. Al día de hoy hay 40 mil personas que trabajan de manera directa en esta industria", defendió.

A continuación, sin referencia al caso $LIBRA, detalló que " 8 de cada 10 argentinos utilizan todos los días una billetera digital", mientras que hay "25 millones de cuentas de inversión en el mercado de capitales, cuando hace poco más de 6 años eran 500 mil cuentas".

"Argentina es el país número uno en volumen transaccionado y cantidad de usuarios en América Latina, superando a Brasil con cinco veces menos población. 4 de cada 10 personas en América Latina que abren una billetera cripto la abren desde Argentina", destacó.

A su turno, la periodista especializada en ciberseguridad Emilse Garzón remarcó que en este sector "es muy importante la influencia; en este caso del presidente Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomoneda o un token".

Para la comunicadora, "esto fue planificado" y "pegó mal en la industria cripto y en una industria que está en desarrollo" pero "no se quiso escuchar" sobre las advertencias. "Hay mucho vende humo en la tecnología porque es algo que conocemos poco", sumó.

En tanto, Maximiliano Firtman, programador, docente y periodista aseguró que "los hechos que ocurrieron con LIBRA son claros, nadie duda de ello; en los primeros instantes básicamente todo el mundo creía que le habían hackeado la cuenta al presidente, todo el mundo entendió que había un fraude financiero".

Embed Como Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de @DiputadosAR recibí un oficio del Fiscal Taiano, en el marco de la causa “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”.



En el oficio me solicitaron el envío de la versión taquigráfica de la reunión… pic.twitter.com/UBLYH9tQi8 — Pablo Carro (@PabloCarroOk) March 1, 2025

milei imputado.jpg El creador de $LIBRA, Hayden Davis, durante una de sus visitas a Javier Milei.

"El mundo de las criptomonedas tiene empresas y gente seria", aclaró, pero indicó que "la blockchain es una tecnología como cualquier otra, revolucionaria, tiene sus características propias, el tema es que sobre la blockchain se montan actores malos, malvados, criminales, que buscan su beneficio".

Para Firtman, el evento de Tech Forum realizado el año pasado "entra en la categoría de vende humo". "Yo dije que me hacía ruido que el presidente fuera ahí porque se veía como sospechoso", dijo.

Más voces

Avanzada la reunión, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, explicó que "blockchain es un sistema de registro de información que es descentralizado, trazable y transparente; todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo".

"Lo que pasó con LIBRA fue una maniobra que se llama rug pull, es una maniobra de manual, muy conocida desde 2020 en el mundo de las finanzas descentralizadas", explicó y continuó: "Lo primero que se hace es crear un token dentro de blockchain. El token no tiene valor de por sí, se lo va a dar el mercado y la gente que quiera tenerlo. El problema es que se necesita buscar a alguien que lo promocione". "Necesitamos una ley que evite todas estas maniobras fraudulentas de manipulación del mercado", reclamó.

Santiago Siri, presidente de The Democracy OS Foundation, subrayó que "en el mundo cripto, los medios internacionales de los Estados Unidos están hablando de esto como si fuese la gran noticia de los últimos años. No hay influencer o actor relevante del ecosistema cripto a nivel global que no esté dando opinión sobre este tema. Es un escándalo no sólo en nuestro país, sino internacional".

Cripto.jpg

"Si (el presidente) difundió o promovió será cuestión de la Justicia", expresó, para a continuación precisar que hay tres elementos que "diferencian una promoción de una difusión", esto es: si hay un llamado a la acción; si hay lenguaje poco neutral, una arenga; u si quien promueve tiene algún tipo de beneficio económico por promoverlo.

Para Siri, "esto fue una estafa porque hay jugadores que usaron información privilegiada y porque hay una serie de transacciones que ocurren al unísono, al mismo instante que sale el tuit del presidente, que sacan ventaja de los pequeños inversores que ingresan después".

En la reunión, en la que los diputados realizaron preguntas a los especialistas, también expusieron Laureano Bielsa, abogado especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos; Fernando Molina, ingeniero especializado en sistemas, management y analytics (UTN y Universidad Di Tella); y Gustavo Nigohosian, contador público (UADE), especialista en auditorías y control de fraudes.