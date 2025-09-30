Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

Javier Milei atribuyó las protestas en Ushuaia que obligaron a suspender un acto a una estrategia del kirchnerismo para impedir su presencia en el territorio.

30 de septiembre 2025 · 11:17hs
El presidente, Javier Milei, se refirió a su visita a Ushuaia, en donde tuvo que suspender un acto de campaña debido a múltiples protestas. En ese marco, consideró que "es una dinámica que está implementando" el kirchnerismo. "Básicamente lo que quieren instalar es que yo no puedo es hacer bajadas al territorio porque la gente me odia", afirmó.

"El kirchnerismo tiene como hábito si no está en el poder destrozar", señaló en diálogo con A24, a la vez que indicó: "Que la gente tenga conciencia de que ellos que acusan de fascistas a todo el mundo los fascistas son ellos".

La comitiva de Javier Milei recorrerá el Parque Urquiza en Paraná junto a Andrés Laumann,  Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida y los aliados del PRO y UCR 

Javier Milei estará este viernes en Paraná

las calles de ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de javier milei

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

Al hablar acerca de las protestas en Tierra del Fuego contra su visita, dijo: "Otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas".

milei

Una visita con resistencia

Cabe recordar que Milei debió suspender este lunes la caminata de campaña que iba a realizar por Ushuaia para apuntalar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo hizo como consecuencia de las distintas movilizaciones opositoras que distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llevaban adelante en medio de un amplio operativo de seguridad.

Sin embargo, habló ante un pequeño grupo de seguidores con un megáfono para enfatizar las propuestas de campaña de su espacio. "¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres! ¡Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza", exclamó y reiteró el nuevo lema de la campaña libertaria: "Esta vez el esfuerzo va a valer la pena".

Pasadas las 18:30 horas, ya emprendió su regreso a Buenos Aires. El mandatario encabezará una gira por las provincias que renovarán senadores con la expectativa de ampliar la estructura libertaria en el Congreso y de robustecer sus postulaciones, en medio de la crisis que azota a la Casa Rosada y que podría poner en jaque la performance de los violetas en las jurisdicciones.

Milei campaña sur

Este viernes estará en Entre Ríos

El presidente estará este viernes 3 para apoyar los candidatos de La Libertad Avanza que se presentan a competir en las Elecciones 2025 Legislativas. Si bien no hay información oficial trascendió que la comitiva del Milei recorrerá el Parque Urquiza en horas de la tarde junto a los candidatos Andrés Laumann, quien encabeza la boleta de diputados, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida primero y segundos para el Senado. También Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, quienes van segundo y tercero en la lista a Diputados. Estos últimos dirigentes y militantes de la alianza concretada con el gobernador Rogelio Frigerio.

Javier Milei ya estuvo en la capital provincial durante la campaña presidencial de 2023. En junio de ese año encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza y, en julio, caminó por la peatonal con la militancia libertaria, en el marco del ‘Tour por la Libertad’ que lo llevó finalmente al Sillón de Rivadavia.

Javier Milei Campaña Ushuaia
