Javier Milei presentó su libro con un show de rock y críticas hacia los K

Javier Milei entonó temas de la cultura popular y después mantuvo una entrevista con Adorni. Cuestionamientos a Cristina Fernández y los “kukas tira piedras”

7 de octubre 2025 · 09:33hs
Javier Milei dio un recital en el Movistar Arena. 

El mandatario entonó temas de la cultura popular y después mantuvo una entrevista con Adorni. Cuestionamientos a Cristina Kirchner y los “kukas tira piedras”

El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro con un show de rock en el Movistar Arena y le pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque, dijo, “hay que terminar de pasar el río”, en la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El mandatario nacional destacó que el movimiento libertario “estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”.

Al respecto, utilizó como ejemplo de este posicionamiento “el paso de Twitter a X”, al graficar que “ahora pueden halar todos, hay debate y, si hay debate, los ´zurdos´ pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia”.

Javier Milei cantó con su banda en el Movistar Arena.

Javier Milei: show musical y un mensaje a la interna

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

“Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, enumeró Milei durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Al recordar sus inicios en la política y su llegada al Gobierno, planteó que “hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones”.

“No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río”, pidió Milei al dialogar en el escenario con el vocero Manuel Adorni, y planteó además que “la baja de impuestos” que impulsa su gobierno “va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir”, lo que, dijo, “va a permitir una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos”. Y añadió que “en esa dinámica, a lo largo de este período, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy”.

Javier Milei Recital

El show

Antes del diálogo con Adorni, el mandatario cantó temas de rock nacional, cuestionó a los “kuka tira piedras” y brindó un fuerte respaldo a Israel.

Milei hizo su ingreso al microestadio minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

Apenas llegó al escenario, abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en lo que fue una señal de respaldo en medio de las denuncias y los reclamos de la oposición por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), e incluso agradeció al “Triángulo de Hierro”, que ambos conforman junto al asesor Santiago Caputo para la toma de decisiones.

Y profirió cuestionamientos al kirchnerismo, al expresar: “Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Además, arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria por la causa Vialidad y como respuesta a un canto de cancha de los asistentes, que habían entonado el verso “El que no salta es kuka”.

También trató a los peronistas de “kukas tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo vio en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la propia Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

“Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó en un alto del show.

También hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”, y pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”.

Por último, combinó la interpretación del tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Entre los temas que cantó Milei estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos, y “Blues del equipaje”, de La Mississippi, y “No me arrepiento de este amor” en la versión de Attaque 77.

milei
La banda

Además, entre los músicos que integraron la banda estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en coros y batería, respectivamente, y el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch en guitarra rítmica.

Entre el segmento musical y la entrevista con Adorni, en una pausa que el presidente dijo que utilizó para “bañarse”, el ideólogo y director de la Fundación Faro, Agustín Laje, expuso sobre la “batalla cultural”.

Tensión en la previa

En la previa del acto se registraron momentos de tensión, cuando los enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Fuentes policiales indicaron a Noticias Argentinas que hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que “al momento no hay detenidos”. El personal policial, en tanto, resultó “ileso”, añadieron las fuentes.

