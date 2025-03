Javier Milei: las frases más destacadas de la apertura de la Asamblea Legislativa

También lanzó duras críticas a la oposición y defendió sus políticas económicas. "Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional, eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó" , aseguró.

Milei 5.jpg

Con las gradas llenas de militantes propios, las bancas semi vacías por la ausencia planificada de la oposición dura y la prensa relegada fuera del recinto Milei aseguró encabezar "el mejor gobierno de la historia argentina".

En los palcos seguían el mensaje “ingeniero del caos” Santiago Caputo y el comandante en jefe de las Fuerzas del Cielo digitales, Daniel “el Gordo Dan” Parisini, el viceministro de Justicia y hombre fuerte de esa cartera, Sebastián Amerio, y con Agustín Romo.

La transmisión oficial buscó en varios tramos el primer plano de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien quedó en la mira de la Justicia y de la prensa internacional por ser una pieza clave en la trama de vínculos de su hermano con los criptoempresarios que consumaron el escándalo $Libra.

Milei 1.jpg

“Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale”, fue la única y escueta referencia que hizo el mandatario pese al vendaval de denuncias presentadas en tribunales argentinos y norteamericanos. Los diputados del Frente de Izquierda quisieron dejar un recordatorio del escándalo cripto con afiches pegados en sus bancas, pero empleados de seguridad retiraron los carteles antes de que Milei llegase al recinto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue cuidadosa y deliberadamente escondida por la trasmisión oficial. El propio Milei evitó saludarla y luego la retó: “No terminé, digo no me apures”. Villarruel le pidió “perdón”, entre risas nerviosas.

Manuel García Mansilla recientemente nombrado como juez de la Corte Suprema estuvo presente junto a sus ahora pares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero fue notoria la ausencia de Ariel Lijo.

Facundo Manes Santiago Caputo amenazas.jpg

Incidente con Facundo Manes

Al finalizar la Asamblea Legislativa intervino como “patovica” de Santiago Caputo en medio del forcejeo con el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes. El asesor estrella increpó, pecheó y amenazó al neurocirujano, Fijap le “manoteó” el teléfono celular a un periodista acreditado que estaba filmando el altercado.

La tensión entre Caputo y Manes había empezado poco antes en el recinto, cuando Milei chicaneó al dirigente radical y lo instó a leer la Constitución nacional que el neurocirujano había traído y tenía apoyada sobre su escaño. "Te va ser hacer bien leerla porque quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos", azuzó el presidente. "Léela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Léela bien", provocó.

La cosa no quedó ahí: en medio del caos que se había desencadenado, Manes giró la cabeza y le mostró la Constitución a Caputo, quien no salía de la perplejidad y la rabia en su palco del primer piso.

Para colmo, al concluir la Asamblea Legislativa los periodistas acreditados (que habían sido desplazados de su balcón histórico para cubrir la sesión en otro sector bajo condiciones más precarias), fueron retenidos durante varios minutos en el lugar sin poder abandonar el recinto. La situación se desmadró y hubo forcejeos con la seguridad que amedrentaron a los periodistas con violencia para que no pudieran salir.

Javier Milei Asamblea legislativa Congreso.jpg

Las frases más destacadas de Milei

"Llevamos cumplido el 97% de las promesas de campaña en solo un año".

"Quiero dar las gracias a mi equipo por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina".

"Alcanzar el equilibrio fiscal implica que Argentina tiene por delante una tasa de crecimiento sostenido del PBI per cápita del 4,5 por ciento".

"Este año será el Año de la Reconstrucción de la Argentina".

"El déficit fiscal es la madre de todos los males de la historia del país".

"Prefiero achicar el Estado y que haya menos pobres en la Argentina".

"La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años".

"El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos".

"Si queremos ser un país serio, tenemos que llevar a cabo una reforma migratoria".

"Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y agravar todas las penas del Código Penal".

"Esperamos que el Congreso acompañe el acuerdo con el FMI para terminar de sanear el Banco Central y salir del cepo cambiario este año".

"Si este Congreso no nos acompaña, daremos la batalla en las calles y en las redes sociales".

"Vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente".

El discurso completo