Donald Trump: "Argentina está luchando por su vida, se están muriendo"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump defendió el apoyo financiero a la gestión de Javier Milei, de Argentina, frente a las críticas que recibe en su país

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump defendió el apoyo financiero que le está dando a la administración libertaria frente a las críticas que recibe en su país. “No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, afirmó sobre el salvataje financiero anunciado por el secretario del Tesoro Scott Bessent para Argentina que, según los anuncios, incluye un swap por USD 20.000 millones, además de la intervención en el mercado de cambios. “Nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, se están muriendo. Argentinas está luchando por su vida, jovencita, vos no sabés nada sobre eso. Están luchando por su vida, nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero ni nada, están luchando para sobrevivir”, le contestó a una periodista que lo había consultado por los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos.

“Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... me gusta el presidente de Argentina . Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas (le dijo a la cronista) que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo “, remató en lo que podría considerarse una frase apoyo previo a las elecciones.

En este contexto se da el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que terminó de rubricarse la semana pasada en Washington en el marco de la reunión bilateral entre los presidentes de ambos países, Javier Milei y Donald Trump. Meses atrás, ambas administraciones habían fijado una ronda de negociaciones en Washington para cerrar un acuerdo que permitiera recortar los aranceles recíprocos impuestos por Trump.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China. En una primera indicación del tipo de beneficios o mejora comercial Estados Unidos puede hacerle a la Argentina, Donald Trump comentó que el país del norte podría comprar más carne de la Argentina.

Donald Trump anunció que EEUU podría comprarle más carne a la Argentina. “Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo a los periodistas que lo acompañaban el jefe de la Casa Blanca. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”,

agregó.

Se trata de la primera pieza de información de fuentes norteamericanas, y nada menos que del presidente Trump, sobre el tipo de mejora comercial que el país del norte puede brindarle a la Argentina, además del swap de USD 20.000 millones, la posibilidad de créditos adicionales por otros USD 20.000 millones por parte de bancos privados, y la intervención ya iniciada por el Tesoro vendiendo dólares y comprando bonos argentinos en el mercado argentino para ayudar al gobierno de Milei a evitar una disparada del precio del dólar y del riesgo país en el período pre-electoral.