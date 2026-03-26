Uno Entre Rios | El País | INTA

INTA inicia en abril un plan de 1.500 retiros voluntarios

Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA, un organismo fundamental conformado por científicos, técnicos, profesionales y administrativos

26 de marzo 2026 · 10:19hs
Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA

Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA, un organismo fundamental conformado por científicos, técnicos, profesionales y administrativos
Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA

Se impulsa un plan de retiros voluntarios en INTA, un organismo fundamental conformado por científicos, técnicos, profesionales y administrativos

Tras una larga presión del Gobierno, la dirección del INTA aprobó iniciar en abril un plan de 1.500 retiros voluntarios en el organismo. Así, el Consejo Directivo del organismo científico aceptó implementar la reducción del 25% de su planta de investigadores, profesionales, técnicos y administratvos, tras la larga presión de las carteras Economía, a cargo de Luis Caputo, y de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger.

El INTA confirmó que lanza desde el 1º de abril un plan de retiros voluntarios que podría reducir hasta 1.500 puestos de trabajo. El organismo tiene hoy más de 5.700 científicos, técnicos, profesionales y trabajadores administrativos distribuidos en todo el país.

Previo a la Pascua, la demanda de este alimento se incrementa y las pescaderías ofrecen múltiples opciones. Los ejemplares habitan el Mar Argentino

Semana Santa: piden no comprar una especie de pez en peligro crítico de extinción

Este jueves se escucha a más expositores. En la primera hubo una abrumadora mayoría que se manifestó en contra del proyecto.

Ley de Glaciares: arrancó la segunda jornada de audiencia pública, con participación remota

El objetivo oficial, impulsado desde la cartera que administra Federico Sturzenegger y desde Economía, a cargo de Luis Caputo, es llevar la dotación a un número cercano a los 4.000 trabajadores, lo que implicaría una reducción de aproximadamente 1500 puestos y un replanteo completo de la estructura operativa del instituto. A eso se le suma el intento de rematar cerca de la mitad de las tierras del organismo (unas 42 mil de las 110 mil que posee el INTA en todo el país), publica InfoGremiales.

INTA trabajadores retiros voluntarios DD

El 25% de la planta del INTA, en riesgo

En términos concretos se trata del 25% de la planta total de trabajadores del organismo científico-tecnológico que es clave para transferir conocimiento al sector productivo agropecuario y ganadero del país.

Bajo esta lógica, el recorte busca «achicar el gasto público». También apunta a replantear los niveles de eficiencia administrativa de una institución clave para el desarrollo agropecuario argentino.

INTA trabajadores retiros voluntarios

Cómo funciona el plan de retiros voluntarios del INTA

El programa tendrá una vigencia inicial de 30 días corridos. Podrá extenderse por otros 15 días según evolucione el proceso de adhesión.

La medida alcanza tanto a trabajadores de planta permanente como transitoria bajo el régimen de la Ley 25.164. Los requisitos son claros: antigüedad mínima de tres años y edad inferior a los 65 años al cierre de marzo.

Los agentes que cumplan con estos parámetros podrán adherirse durante la ventana de abril. La decisión es personal y voluntaria, pero el plazo es acotado.

Cada trabajador deberá evaluar su situación frente a un escenario institucional que se encuentra en plena transformación. Las estaciones experimentales y centros regionales ya sienten el impacto de esta incertidumbre.

INTA tierras hectáreas venta.jpg
Este jueves se reunirá el Consejo Directivo del INTA pasa saber dónde están parados.

Este jueves se reunirá el Consejo Directivo del INTA pasa saber dónde están parados.

Qué impacto tendría el ajuste en las funciones del INTA

El INTA cumple un rol estratégico en la transferencia de conocimiento. También desarrolla investigación aplicada y acompaña técnicamente a productores en todo el territorio nacional.

En regiones donde la presencia estatal resulta determinante para el desarrollo local, la reducción de personal podría afectar el funcionamiento territorial del organismo. Las estaciones experimentales y agencias de extensión rural dependen de equipos técnicos especializados.

La eventual salida de perfiles con trayectoria podría impactar en líneas de investigación en marcha, programas de extensión consolidados y vínculos con el entramado productivo que se construyeron durante décadas.

Desde la mirada oficial, la meta es reconfigurar la estructura hacia un esquema más eficiente. Sin embargo, puertas adentro emergen interrogantes sobre el costo real de este ajuste en las capacidades científicas y técnicas.

En las distintas dependencias del organismo, el clima refleja una combinación de incertidumbre y desgaste. Los equipos técnicos y profesionales atraviesan un momento bisagra.

Algunos evalúan adherirse al retiro tras décadas de trayectoria institucional. Otros optan por permanecer y resistir los cambios en curso.

La posibilidad concreta de una reducción significativa impacta no solo en lo laboral. También afecta la dinámica cotidiana de centros regionales y estaciones que ya operan con recursos ajustados.

INTA retiros voluntarios trabajadores
Noticias relacionadas
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Agostina Paez tendra que esperar para volver a la Argentina.

Una traba más para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Por las crisis, los cheques rechazados por falta de fondos llegaron a los niveles de la pandemia de Covid 19, en 2020.

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó dar precisiones sobre los viajes y propiedades “porque hay una investigación judicial en curso”.

Manuel Adorni: "A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder"

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario