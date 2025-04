Incidentes en la marcha de jubilados: trasladaron a un periodista herido

Empujones y gritos se registraron este miércoles en una nueva marcha de jubilados al Congreso, donde el SAME debió trasladar a un periodista herido producto de los incidentes. La Policía aplicó el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes cortaran el tránsito, por lo que se registraron empujones y gritos.

Se encontraron con otro excesivo operativo de seguridad de las fuerzas nacionales, que ante la calma y la falta de reacción de los manifestantes no tuvieron motivos para golpear con sus bastones ni volver a gasear en la cara a mayores y menores de edad, como ocurrió la semana pasada.

"Esto va a seguir hasta que digamos basta. Porque este reventado no nos va a matar. Me voy a morir peleando", decía una jubilada a las cámaras de C5N. "Es vergonzoso lo que están haciendo, pero vamos a seguir viniendo. La guita que se gastan en este operativo y no nos quieren dar una jubilación digna a nosotros", acompañaba otra.

Periodista herido

Un periodista, identificado como Diego Gómez, de 30 años, resultó herido por un policía motorizado, por lo que personal del SAME debió trasladarlo para su atención.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el herido es un hombre de 30 años con un traumatismo de rodilla y que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, el mismo en el que está internado el fotógrafo Pablo Grillo. "No tiene ningún tipo de lesión complicada. Llevemos tranquilidad a la familia", pidió Crescenti.

Los incidentes tuvieron lugar en una nueva marcha de jubilados al Congreso, donde cada miércoles el sector reclama contra el fin de la moratoria previsional, por un aumento de sus ingresos y por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI, entre otras demandas.