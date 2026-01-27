Uno Entre Rios | El País | Parque Nacional Los Alerces

Incendio en Parque Nacional Los Alerces: investigan responsabilidad penal

27 de enero 2026 · 11:33hs
La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, comunicó que se encuentra en trámite una investigación para determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego respecto del incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El escrito destaca que desde aquel día “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional” y se sumó una denuncia formulada un mes después por vecinos en el que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

Parque Nacional Los Alerces Chubut incendios incendio forestal.jpg

Además, el portal Fiscales señala que el 22 de enero fue presentada una denuncia por parte de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

“La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”, expresaron.

Al momento, se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de manejo del Fuego y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Parqeu Nacional Los Alerces Chubut incendio 1.jpg

Expertos aseguran que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no fue controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que provocó que los focos se extiendan hasta el día de hoy, en el que ya hay más de 35 mil hectáreas afectadas en toda la provincia.

Esta medida se conoce a días de que la Administración de Parques Nacionales haya anunciado la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y apagar las llamas.

Parque Nacional Los Alerces incendios Investigación
