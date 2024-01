Iñaki Gutierrez ya no maneja las redes de Casa Rosada

El tweet que habría provocado el enojo del presidente fue a raíz de una publicación que hizo el social media manager donde decía "Feliz 2024 a todos", acompañado de una foto con su novia Eugenia Rolón, quien también se desempeña como asesora de redes sociales en la gestión Milei. Por su parte, en Instagram, publicó la misma foto pero la plataforma informó que editó el texto: "Fue un año difícil para la Argentina, en un año que sufrimos mucho, pero logramos cerrarlo de la mejor manera con una victoria electoral contundente. Empezamos con un año lleno de desafíos, pero no tenemos miedo, tenemos la fuerza de 47 millones de Argentinos. Al gran pueblo argentino, salud. Feliz 2024".

El posteo fue retwitteado por el mismo Iñaki, pero desde la cuenta de Casa Rosada. Desde entonces, el tweet del joven libertario de 22 años fue borrado y, desde entonces, no realizó ninguna otra publicación en sus redes sociales. Tampoco brindó declaraciones al respecto ni confirmó efectivamente la noticia de su despido.

La figura de Iñaki tomó relevancia mediática poco después de la asunción de Milei en la presidencia de la Nación. A raíz del trabajo del joven en plataformas como Tk-Tok, el discurso libertario llegó a un gran público sub-25 y provocó que La Libertad Avanza superara el millón de seguidores en esta red social.

Tres días después de la asunción de Milei, Gutierrez confirmó que conformaría el equipo de comunicación de Casa Rosada pero que donaría su sueldo: "Me metí en la política para cambiar la realidad de mi patria, que hoy hace que uno de cada dos argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo, lo donaré". Además de su trabajo en redes sociales, el community manager cursa dos carreras en simultáneo: tercer año de Economía en la Universidad de Belgrano y cuarto año de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires.