Hubo un fuerte repunte en la venta de autos usados en el mes de octubre

El décimo mes del año es historia. Octubre ya forma del pasado de un año complejo para la mayoría de los argentinos, sobre todo los asalariados, y de ensueño para aquellos que son favorecidos por las políticas llevadas adelante por el gobierno que encabeza Javier Milei . En este marco, algunas cifras comienzan a ser alentadoras para el Ejecutivo. Ayer, por caso, se conoció que la inflación rompió el piso del 3% y volvió a marcas que hacía mucho tiempo no visitaba. En contrapartida, una familia necesitó de más pesos para no ser pobre: casi 1 millón de pesos, para una compuesta por cuatro personas. Otra marca que aparece como positiva fue que el mes pasado la venta de autos usados creció y, al mismo tiempo, alcanzó su octubre histórico.

Panorama alentador para la Cámara de Comercio Automotor

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en octubre se comercializaron 171.606 vehículos usados, lo cual representa una suba del 21,23% comparado con igual mes de 2023 (141.550 unidades). En tanto que si se compara con septiembre (162.515 vehículos), el avance fue del 5,59%.

El informe señala también que en los 10 primeros meses del año se vendieron 1.433.622 unidades, una suba del 2,40% en comparación con igual período de 2023 (1.400.057 unidades).

Los más vendidos

El Volkswagen Gol y su evolución al Trend continúan dominando el mercado, aunque no creció tanto de septiembre a octubre. La Toyota Hilux mantuvo el segundo lugar con un crecimiento del 9,1%. tercero, en tanto, permanece el Chevrolet Corsa, que creció un 4,8% y quedó en similar condición que el líder de ventas en este mes.

La Volkswagen Amarok mejoró sus números más que la Toyota Hilux con un crecimiento del 9,3%, mientras la Ford Ranger quedó algo relegada en la suba ya que el alza fue del 7,04%.

En la sexta posición se ubicó el Toyota Corolla, con un aumento del 12,9%, delante del Renault Clio.

El cambio se generó por la crecida del Ford Ecosport, el mejor de los 10 autos más vendidos de octubre, que subió un 14,3%. En contrapartida, el retroceso del Ford Fiesta se debió a una mejora más suave, del 10,3%.

Finalmente, el segundo modelo que tuvo mejor desempeño comparativo fue el Peugeot 208 con una alza del 13,2 por ciento en un mes.

El anclaje local

UNO dialogó con Gonzalo Reding, encargado de ventas de Castellaro Automotores, y brindó algunos detalles relacionados con la suba de la venta de autos usados, en este caso, desde la empresa en la que trabaja.

“Creo que el mayor crecimiento en la plaza de los autos usados se da por la facilidad de pago que existe en la actualidad. Hoy en día hay créditos prendarios que son accesibles, las tasas también hacen que sea alcanzable, las hay fijas y variables”, explicó. Y enseguida aclaró que “todo depende la situación crediticia del cliente, pero creo que en la actualidad alguien que tenga en mente cambira su unidad los puede hacer porque puede acceder a pagar el crédito”.

Enseguida, Reding expresó que “también se da una fenómeno bastante particular y es que hacía bastante tiempo que la gente no cambiaba el auto y en el último tiempo se está animando a cambiarlo y eso hace que, al no llegar al 0km por los años que estuvo sin actualizarse, el comprador se tire a los considerados seminuevos. Ese es otro punto por los que creo que creció en este último tiempo la plaza de los autos usados”.

En otro tramo de la entrevista, Reding hizo foco en que “por lo que decía anteriormente, que la gente volvió a pensar en modificar el modelo del auto, se hizo también que se amplié el stock que hay que este ámbito y eso ayuda al tema de la elección de la gente”.

E insistió: “Vuelvo con lo mismo, a este auge de la compre de usados le pongo el foco en la financiación, es determinante. Hoy comprar un usado es accesible, pero hace un tiempo convenía comprar más un 0km, hoy eso cambió y el usado seminuevo conviene más, sobre todo porque es más barato a la hora de pagar impuestos”.

A lo que agregó: “En nuestro caso, también es porque contamos con una amplia trayectoria en el mercado y vendemos buenos usados, eso ayuda también a que hayamos vendido más en este último tiempo”.

Ya en el final de la entrevista, expresó que “los vehículos usados más vendidos son los que se ubican entre los 10 y los 20 millones de pesos”. Y agregó: “En ese rango aparecen el Fiat Cronos, el Gol Trend, el Toyota Etios, el Ford Ka, el Chevrolet Onix, se trata de autos medianos y chicos. Y cerró: “En el rubro de las pick up, la Amarok, la Hilux y la Ranger también se venden mucho”.