Hospital Garrahan: trabajadores denuncian amenazas del Gobierno nacional

En la misma línea, precisó: “Verbalmente se les dijo que estaban los telegramas de despido escritos y que si no se levantaban las medidas se iban a enviar. Así que los residentes levantaron la medida. Los amenazaron".

“Que te digan que te van a echar es una amenaza”, subrayó al tiempo que confirmó que la planta permanente del Garrahan permanece de paro hasta mañana en reclamo de mejoras salariales.

Más declaraciones

Por su parte, planteó que el pasado miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, las autoridades del hospital “no ofrecieron absolutamente nada” ante la exigencia de incremento de sueldo de los trabajadores, y remarcó que no hubo representación del Ministerio de Salud, empleador directo de los trabajadores.

“Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, criticó.

De no percibir mejoras, Goedelman anticipó una fuga de profesionales y lamentó la pérdida que ocasionaría la salida de los trabajadores en el servicio debido a su extensa formación. “Tenemos gente, hoy por hoy, gobernándonos, que están en esas posiciones sin demasiada capacitación, ni formación, ni nada. Solamente porque tienen buena participación en redes", cuestionó además.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, la jefa de clínicas desestimó el aumento anunciado por el hospital y avalado por la cartera que conduce Mario Lugones tras argumentar que se desprende de los recursos genuinos del centro pediátrico.

“El bono este, que no se sabe si es por única vez o se lo van a seguir dando todos los meses, sale de recursos genuinos del hospital. No es que hubo una ampliación presupuestaria. El sueldo de residentes depende de Nación”, ponderó.

Asimismo, explicó: “Los recursos genuinos del hospital siempre se reparten entre todos los empleados, entre todos, por partes iguales. Es un bono fijo que recibimos todos, incluidos los residentes. Ahora, los residentes van a recibir 500 de bonos y el resto del personal, 200, que era lo que veníamos recibiendo los últimos meses. Es no remunerativo. No cuenta para aguinaldo, no cuenta para aportes y obviamente el día que te jubiles, estos bonos no van a ser tenidos en cuenta en tu jubilación”.