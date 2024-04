Hackearon las bases de datos de licencias de conducir: piden USD 3.000 para devolverlas

El martes por la tarde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el hackeo de su sistema donde se extrajeron las bases de datos de licencias de conducir. A través de un comunicado, se indicó que se trató de un grupo de "profesionales", pero que no accedieron a "información sensible".

Dentro de los datos filtrados y las fotos que dejó ver el hacker, sobresale la información de registros de conducir de distintas personalidades. Entre ellos el propio presidente, Javier Milei, y funcionarios de su gestión: Luis Petri, Patricia Bullrich, entre otros. También aparecieron los nombres y fotos de Guillermo Francella, Chino Darín, Marcelo Tinelli, Tini Stoessel y Peter Lanzani.

"Hola amigos", dijo el ciberdelincuente en inglés, "Hoy estoy aquí para presentarles una nueva y suculenta base de datos de la Seguridad Vial Argentina. Esta base de datos comprime más de 5.7 millones de archivos, que incluye las fotografías digitales de las licencias de conducir en ambos lados (incluyendo el rostro individual y su firma), QR, género, nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, fecha de vencimiento, tipo de sangre, restricciones de manejo, dirección física, tipo de licencia y clase de vehículos que puede conducir".

El hacker indicó que la base de datos contiene 1.25 terabytes y acotó: "Ya hemos visto que durante el gobierno anterior, de Alberto Fernández, sus ciudadanos no eran una preocupación para él. Milei tampoco parece preocuparse. Él no tiene un plan de ciberdefensa. No le importa para nada. En países europeos como Francia, Alemania, España o Italia, hay medidas de defensa ante estos ataques, hay inversión dedicada a estos casos ¿Qué tiene Argentina? Nada. Es hora de que sus ciudadanos se den cuenta que, para los líderes, no hay nada más que números y votos. No dejen que esto se quede sin un castigo".

Finalmente el delincuente, que se hace llamar BCALTD, anunció que estará vendiendo la información por 3.000 dólares e incluyó un número de contacto por Telegram: "Sólo escriban personas serias que estén dispuestas a comprar. No me gusta que desperdicien mi tiempo".