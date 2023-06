Gremio busca mejorar el salario y el desarraigo en el campo

En ese marco presentó los ejes de su gestión: “Asumimos esta conducción en diciembre del año pasado donde nos planteamos dos ejes que los queremos llevar adelante: mejorar el ingreso de los trabajadores rurales e Instalar como una política del sector al tema del arraigo".

"En lo que hace a la negociación colectiva, integramos la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) junto a las entidades donde discutimos más de 130 convenios que fijan condiciones de trabajo y escalas salariales. Debatimos cada actividad donde exponemos las necesidades que tienen los trabajadores en cada caso. Hoy, la única bonificación que tiene un trabajador rural es la de antigüedad. Por esto, si no se capacita no puede percibir ese plus", aclaró sobre el trabajo rural, alertando: "Trabaja de lunes a lunes, a pesar de tener una jornada de 8 horas que generalmente no es respetada".

Otro ítem laboral que valoró el dirigente: "Vamos a proponer el presentismo con el objetivo de mejorar la asistencia y revertir la situación de descomposición salarial que sufren los compañeros y compañeras”.

La Justicia confirmó a las actuales autoridades de Uatre

Con respecto al desarraigo en el campo, detalló: "El otro eje que tenemos es generar las condiciones para que los trabajadores rurales no tengan que emigrar a las grandes ciudades para poder subsistir. Desde UATRE hacemos mucho hincapié en los hijos de los trabajadores, ellos no tienen las mismas posibilidades que los jóvenes que nacen en los centros urbanos".

"Debemos fortalecer la pertenencia, y sobre todo en el sistema educativo, con más y mejores escuelas técnicas para que las hijas e hijos de trabajadores y productores puedan tener una tecnicatura y así se pueda ofrecer la tan ansiada mano de obra calificada por el sector debido al avance de la tecnología. Como gremio debemos batallar por una educación inclusiva”, aseveró.

“Creo que los argentinos tenemos la posibilidad de tener el país que nos merecemos, solo tenemos que dejar de lado los intereses personales y sectoriales y priorizar la unidad nacional y el interés de nuestro pueblo. Hagamos hincapié en los derechos básicos para una sociedad que nos permita ser mejor cada día y que nuestros hijos puedan gozar del país que nos merecemos todos” sostuvo el secretario general de UATRE al cierre de su intervención.

Compartió el panel de “Negociación permanente y éxitosa” junto al expresidente de Toyota, Daniel Herrero, Marysol Rodriguez, presidenta de Unión Industrial Argentina Joven y fue moderado por Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros de Argentina.