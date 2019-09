Fuertes multas para evitar irregularidades laborales

Con la llegada del mes de la primavera en Concordia se trata un tema recurrente en los últimos años respecto de una de las producciones que genera la necesidad de mano de obra. Se trata de la cosecha del arándano, que para las próximas semanas espera tener su máxima necesidad de trabajadores para el retiro del fruto en las quintas del Departamento y se estima que la temporada puede tener una duración de tres meses. En la última se realizó una reunión de trabajo con el Consejo de la Producción, representantes de organismos provinciales y nacionales y fuerzas de seguridad para coordinar medidas de monitoreo y control de las condiciones de trabajo y alojamiento de los trabajadores del arándano. Asimismo, se valoró la puesta en marcha del programa de Anses que permite a los trabajadores no perder el cobro de la Asignación Universal durante la zafra. Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia calificaron de positivo este encuentro. “De acuerdo a lo que estamos manejando por parte de los empresarios va a ser una muy buena cosecha.

El lunes mantuvimos una reunión porque el intendente está preocupado por la llegada de personas foráneas, lo que es un problema de todos los años”, indicó a UNO Jacinto Guattini, delegado departamental del Ministerio. El funcionario remarcó que el problema en esta época de zafra es que las empresas están obligadas a inscribirse en la Secretaría para poder trabajar en las quintas. “Muchas veces traen a la gente engañadas, no se ponen de acuerdo con el valor de la bandeja, el año pasado era de 33 pesos y este año seguramente debe ser más por la inflación. Incluso hay gente que llega y rápidamente se quiere ir porque el lugar donde van a habitar no está en condiciones”, contó. Se estima que son alrededor de 10.000 las personas que llegan desde otras partes del país a la cosecha. “Todos los años se espera mucha gente.

Hay que hacer el mayor esfuerzo para controlar”, comentó. Al mismo tiempo, precisó que “hasta el momento son 33 las empresas de servicios que están trabajando en eso. Nuestra tarea con el apoyo de la Secretaría de Trabajo son las inspecciones laborales para que se cumpla desde el punto de vista laboral el pago a esas personas”. Las empresas contratistas deben presentar una planilla del personas con el listado de los trabajadores. “Estas empresas de servicio que trabajan por temporada le dan inicio algunas en setiembre y otras en octubre, cuando se está por iniciar la cosecha. Cada empresa presenta aproximadamente entre 35 y 40 trabajadores. Dentro de una quinta puede haber trabajadores de dos o tres empresas diferentes. Hasta el momento se han presentado la mitad de las empresas”, precisó. Guattini se refirió a la llegada de los trabajadores de otras partes del país. “Normalmente vienen de Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes, muchos de Jujuy, Salta y hasta de Bolivia. En esos lugares tienen muy poco trabajo o ya cuentan con antecedentes del trabajo de otros frutos”, expresó. Sanciones Al mismo tiempo hizo hincapié en las sanciones que de manera recurrente muchas empresas han tenido en los últimos años a raíz del no cumplimiento de requerimientos.

“Más allá de todos los esfuerzos que se hacen, siempre hay empresas que no cumplen con la parte legal, muchas veces inscriben solo a una parte de los trabajadores”, dijo Guattini, y agregó que “una vez que se hace un expediente y al cabo de los cinco o seis meses esa empresa está sancionada con multas que empiezan en los 40.000 o 50.000 pesos y hemos llegado a tener multas de 600.000 o 700.000 pesos”. Las penas van de la mano de las falencias con las que cuentan las empresas. “El año pasado fueron varias a las que se les detectaron trabajadores no registrados, pero no tuvimos ninguna denuncia penal respecto del lugar de alojamiento. Hace tres o cuatro años tuvimos un operativo muy importante, cuando se encontraron 400 personas hacinadas. Incluso en una ocasión tuvimos que hablar con el cónsul de Bolivia para llevarse a gente que había venido de su país”.

Guattini también valoró la puesta en marcha del programa de Anses denominado Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA), que brinda la posibilidad de que el zafrero pase de un sistema al otro de la Asignación Universal a la Asignación Familiar sin perder el derecho en forma automática. “Era uno de los graves problemas que siempre generaba inconvenientes”, indicó. Incluso en los últimos días fueron muchos los pedidos de autorización por parte de los padres de los menores de 16 y 17 años para que puedan ingresar a los campos a cosechar. A su vez, precisó que “este año se realizarán controles en las rutas ya sea por parte de Gendarmería o Policía Federal para verificar las personas que lleguen de afuera”. Por su parte, Marcos Follonier, desde el Consejo de la Producción del municipio, destacó que para fortalecer este trabajo en conjunto ya se firmaron algunos convenios, y otros se suscribirán en los próximos días, para proteger a los trabajadores.