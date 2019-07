Filmaron una máquina fumigando mientras chicos jugaban al fútbol

Este martes apareció la filmación, que realizó una madre, en el momento justo en que una fumigadora pasa realizando una aplicación mientras unos chicos juegan al fútbol en una canchita de María Juana, la pequeña localidad que se encuentra a 126 kilómetros de la capital santafesina.

Vecinos del pueblo confirmaron a UNO que la Ordenanza 1343/2012 permite las fumigaciones a 100 metros "de resguardo ambiental" pero da la sensación que la deriva del producto es muy evidente.

El video se viralizó en la previa de la marcha que organizaron los "vecinos fumigados" junto con organizaciones ambientalistas, políticas, sociales y culturales para protestar contra el modelo productivo, en los campos, dependiente de las fumigaciones en el sur del continente americano.

Los Vecinos Fumigados de Santa Fe organizaron la movilización para este miércoles 17 en el marco de la Cumbre de presidentes del Mercosur, para pedir "Basta de Fumigarnos".

"Exigimos se detenga la implementación del modelo agrotóxico en nuestros territorios. No! al saqueo extractivista y contaminante impuesto por las multinacionales. Objetamos el acuerdo de Libre Comercio recientemente firmado entre los países del Mercosur y la Comunidad Europea. Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad, se perciben con contundencia en ambos espacios: las consecuencias en la salud de las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, los campesinos y campesinas desplazados que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. Una catástrofe socio-ambiental que ya no permite mirar para otro lado ni hacernos los distraídos".

La concentración se realizará en el ingreso del puente colgante frente a Canal 13 y partirán hacia la Estación Belgrano en donde se realiza la Cumbre del Mercosur.