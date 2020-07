Fernández: "Paraná empieza a ser afectada por la irradiación de Buenos Aires"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hasta ahora" al explicar cómo continúa el aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de cara a la propagación de la pandemia de coronavirus.

Al analizar los datos sobre la expansión de la pandemia, Fernánedez hizo referencia al crecimiento de casos en ciudades del interior, entre ellas Paraná. "Fíjense cómo el país está mucho más coloreado que la última vez que hablamos y fíjense cómo el sur de Santa Fe, este de Córdoba y la zona de Paraná empiezan a ser afectadas por la irradiación de Buenos Ares", indicó.

"Esta es la conformación del país que nos dimos, un país que concentra mucho en el puerto de Buenos Aires, entonces todo el país viene en busca de insumos, productos y bienes a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires y se llevan lo que querían comprar y con ello se llevan el virus. Y así empiezan los contagios en todos estos lugares", se explayó.

El mandatario afirmó que “el sistema de salud está funcionando y da respuesta porque la Argentina se ha preparado para enfrentar” la pandemia de coronavirus, al comunicar desde la Residencia de Olivos la extensión de la cuarentena, en un anuncio que formuló junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente aseguró que "no estamos ante una gripe más" y la única forma es "cuidarnos nosotros" porque no hay vacuna contra el coronavirus, al plantear un panorama en el que los contagios si bien se concentran en el AMBA, irradia a provincias como el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y focos en el interior del país, como Jujuy, Chaco y Río Negro, en el anuncio sobre la continuidad de la cuarentena que encabezaba desde la residencia de Olivos.

El mandatario convocó a "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".