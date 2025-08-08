Uno Entre Rios | El País | Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger anunció la desregulación de drones

8 de agosto 2025 · 10:50hs
La Resolución 550/25

La Resolución 550/25, de ANAC desregula las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos y deja exigir licencia para drones inferiores a 25kg

El ministro de desregulación del Gobierno nacional Federico Sturzenegger anunció a través de sus redes sociales la desregulación total de los drones a través de la Resolución 550/2025.

"Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el ganado, sembrarán y fumigarán nuestros campos, serán el vehículo para el delivery de comida y para el comercio (pronto tendremos drone-puertos en cada hogar), incluso cuidarán nuestras fronteras", argumentó el ministro.

La Resolución 550/2025, de ANAC lleva la firma de su Director Oscar Villabona, saca del medio al Estado en las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos en todo el territorio. Además se deja de exigir licencia para drones inferiores a 25kg, y en áreas rurales el uso también será totalmente libre.

"El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. A partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías", concluyó.

