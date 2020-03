Fede Bal reveló que tiene cáncer: "Estoy asimilándolo"

Tras suspender algunas funciones de su obra en Mar del Plata por la detección de pólipos y la necesidad de hacerse estudios médicos, Fede Bal reveló que padece cánceren el intestino.

Con un largo video compartido por sus redes sociales, notificó que deberá someterse a "sesiones de quimioterapia por seis semanas" y despertó la preocupación de todos sus seguidores.

En medio del cierre de la temporada de verano con "Mentiras inteligentes", el hijo de Carmen Barbieri se realizó una colonoscopia y una endoscopía cuyos resultados dieron positivo sobre uno de diez pólipos detectados por los estudios.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras con las que me estoy haciendo amigo en estos días. Tengo treinta años y el doctor me contó que suele haber cada vez más casos de gente joven. Estoy asimilándolo", reconoció Fede en un video subido a su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy en un momento en el que quiero rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. A todos mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, puntualizó Fede y relató cómo será su tratamiento para combatir la enfermedad. “Voy a empezar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas, durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya y sino voy a tener que someterme a una operación”, indicó.

“Va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y del teatro. Tengo una gira programada con Mentiras inteligentes que se verá cómo las programamos más para adelante. Mi productor y mis compañeros me esperan. Esto lo comunico porque no para de sonar el teléfono y me gustaba decir como son las cosas para que no se especule”, siguió. “Lo que tengo es un cáncer que se puede tratar, tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay, ellos me van a ayudar y me van a acompañar en este proceso”, señaló.

“Estoy con mucha fuerza, con mucha esperanza. No le tengo miedo a la muerte, a la enfermedad, ni a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no se por qué, pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Es realmente lo que creo”, puntualizó. “Cuando tenga las fuerzas necesarias y las ganas, les prometo que voy a hablar como siempre lo hice en todos los momentos de mi vida, aun en los trágicos o en los lindos. Les agradezco la preocupación, mi familia y mis amigos están todos enterados, lo supieron por mí y ahora solo queda que me acompañen como lo hicieron siempre en mi vida y como seguro lo van a hacer después de este video", manifestó, esperanzado.