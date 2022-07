Febril búsqueda de billetes en el basural tras el hallazgo de 50.000 dólares

“No había visto nada, me di cuenta que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, señaló uno de los trabajadores municipales al ser consultado por FM Contacto de Las Parejas

Lo cierto es que este lunes el personal llegó al basural y comenzó a recolectar billetes cuya suma podría oscilar en los U$S 20 mil. “Lo llevaba abrazado el muchacho”, comentó un testigo respecto a los dólares encontrados.

Y, según abundaron, se cree que encontró este martes U$S 20 mil o U$S 25 mil dólares más luego de los cerca de US$ 50 mil que encontraron este lunes. Es por eso que muchos curiosos se acercaron al basural y comenzaron a revisar la basura como si se tratara de la búsqueda del tesoro.

"La cifra total no se va a saber nunca porque los que se llevaron ayer guardaron lo que encontraron y tampoco dieron una cifra y este muchacho hoy tampoco se quedo a precisar el monto", indicó otra fuente consultada.

En tanto, el conductor de la topadora que este lunes realizaba las tareas, afirmó: “Yo no ligue nada, pero varios se llevaron varios millones, pero estoy contento es gente que necesitaba y más hoy en día las cosas difíciles".

El hallazgo de dólares, cuya procedencia se desconoce, se viralizó en las redes como Twitter, donde muchos ironizaron con la situación económica que atraviesa el país.