Fallo de la Corte contra CFK: "Nos merecíamos una revisión judicial", dijo Cullen

Cristina Kirchner 2.jpg Cristina Kirchner dio un discurso minutos después de la decisión de la Corte Suprema.

Un fallo sin revisión

En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, Cullen consideró que el máximo tribunal nacional debió revisar el fallo que la condenó. "Tratándose de una expresidenta con dos mandatos merecía al menos que su condena sea revisado por el máximo órgano judicial. Lo que pasó ayer fue la denegatoria de la posibilidad de revisar esa condena. Las defensas le dijeron a la Corte que el Tribunal de primera instancia y la Cámara de Casación violentaron garantías constitucionales y la Corte contestó que lo que decían no habilitaban que la Corte traten el tema. Entonces rechazó la queja, sin entrar a analizar el fallo y la prueba. Creo que, como sociedad, nos merecíamos que sea haya revisado", explicó.

Asimismo, indicó que Cristina Kirchner tiene posibilidad de cuestionar el fallo de la Corte Suprema y los de las instancias inferiores, pero en el plano internacional. "Lo único que le queda es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una instancia donde lo que se denuncia es que el Estado argentino ha violentado las garantías constitucionales. Hay fallos emblemáticos de la CIDH como el caso Chocobar (Sixto), que era un jubilado que señaló que el Estado le violó los derechos jubilatorios", refirió.

Escuchá la entrevista completa

MIGUEL CULLEN.mp3

Prisión domiciliaria sin tobillera

En cuanto al cumplimiento de la pena, Cullen manifestó que la expresidenta cumple con los requisitos legales para que se le conceda el arresto domiciliario. "La realidad es que por la edad que tiene la expresidenta, es obvio que probablemente se le conceda la posibilidad de la prisión domiciliaria", dijo. "Esto no es algo automático ni tiene que ver con cuestiones meramente burocráticas, sino que eso lo evaluará la Justicia", agregó.

En esa línea, remarcó que el pedido a que no se le aplique la tobillera, es lógico: "nadie va a poder desconocer quien es Cristina Fernández de Kirchner. No es necesario que una tobillera la esté siguiendo para saber si salió a la esquina a comprar pan o no. Todos los vecinos saben quién es. Me parece un exceso de crueldad".

940222-cristina-20kirchner-2025-20de-20mayo-20de-202025.jpeg

Progresión de la pena

Por otra parte, el abogado explicó que nuestro sistema tiene un concepto de prisión que "no es el del castigo, sino el de la posibilidad de la re-educación". "A la pena no la concebimos como crueldad", subrayó. Por esa razón, refirió que "el juez puede evaluar que en lugar de estar en una cárcel común, cumpla la pena en un domicilio. Es una norma que está para cualquier ciudadanos". "Ella cumple el requisito de la edad. No entiendo por qué no se debería hacer lugar a su petición", completó.

"Nuestro sistema penitenciario es progresivo: hay una etapa fuerte de encierro y gradualmente se va permitiendo que la persona pueda ir reinsertándose en la sociedad. El régimen progresivo de ejecución de la pena es que paulatinamente la persona que está cumpliendo su condena pueda comenzar a tener interacción con la sociedad. A mitad de la condena se evalúa que pueda tener salidas sociolaborales o sociofamiliares y cuando se cumplen los dos tercios de la condena pueda pedir la libertad condicional", puntualizó.