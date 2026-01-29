Uno Entre Rios | El País | explosión

Explosión e incendio en una fábrica química de San Fernando

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y en el lugar trabajan 10 dotaciones de bomberos. El fuego, tras la explosión, amenazó viviendas aledañas

29 de enero 2026 · 10:06hs
Explosión e incendio en una fábrica química de San Fernando

Una fuerte explosión se produjo en la madrugada de este jueves en una fábrica de productos químicos de la empresa Otowil, de la localidad bonaerense de San Fernando. El fuego afectó a viviendas aledañas y al menos 10 dotaciones de bomberos trabajaron para contener el incendio.

El siniestro se registró cerca de la 1.30 de la madrugada de este jueves en un inmueble ubicado en la calle Brandsen al 800. Como consecuencia del mismo, se produjo un corte de suministro de energía en varias cuadras cercanas al área del incendio.

Otowil es una empresa que se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales.

Explosión en fábrica de químicos de San Fernando

El trabajo de los bomberos en la explosión

Al lugar asistieron al menos diez dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, entre otras zonas, para controlar las llamas que afectaron las instalaciones de la fábrica, donde se almacenan productos químicos. Además provocó daños en la planta lindera de la compañía, Sabores y Fragancias S.A, aunque en menor magnitud.

Gustavo Calveiro, jefe de bomberos, habló con los medios y confirmó que “no hay afectados” y que solo se registró “rotura de vidrios y ventanas de casas linderas”. “Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo”, detalló. Y agregó: “Es una zona en donde había un gran acopio de productos químicos y eso aumentó las llamas”.

No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción”, sumó.

Por último, respecto a la fábrica lindera, Calveiro comentó: “No se vio afectada porque se retiró de manera inmediata todos los productos químicos para evitar la propagación”. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

explosión fábrica San Fernando
