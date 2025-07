Expectativa por un posible acercamiento entre Nación y gobernadores en la Rural

A las 9 de la mañana, las entidades agropecuarias realizarán el corte de cintas que dejará abierta la muestra. Participará, por parte del Ejecutivo, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, el funcionario no definió todavía si participará del cóctel que se realizará el mismo día a las 19, al cual fueron invitados varios referentes de la política nacional, entre ellos los gobernadores.

En caso de que finalmente asista, podría interpretarse como un gesto de deshielo en el tensionado vínculo entre el oficialismo y las provincias. Según consignó Ámbito Financiero, entre los gobernadores que confirmaron su asistencia están Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), e Ignacio Torres (Chubut). "Dependerá de su agenda", señaló una fuente con despacho en Balcarce 50 a Ámbito sobre la presencia del jefe de los ministros.

Javier Milei y la Mesa de Enlace

A la espera de la confirmación oficial, un primer acercamiento tuvo lugar el martes, cuando Milei se movió hasta el predio de la Sociedad Rural en Palermo para mantener un encuentro con la Mesa de Enlace. En una devolución de favores, el Jefe de Estado visitó el predio luego de que el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le acercara personalmente la invitación días atrás, en la Quinta de Olivos. El encuentro se dio en momentos en los que acaba de expirar -el 30 de junio- la ventana de reducción temporal de retenciones a la exportación de soja y maíz, y cuando varias de las provincias con fuerte industria agrícola reclaman que la medida sea permanente.

Pese a esto último, los dirigentes rurales se fueron sin promesas concretas. En este marco, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, contó este miércoles que le plantearon a Milei "que las economías regionales no la pasan bien y él dijo que no va a ordenar la microeconomía". "Me vine preocupada porque la respuesta fue, 'yo ordeno la macro y del resto se ocupan ustedes'", sintetizó.

Según pudo saber este medio, en La Rural estaba todo listo para que el Presidente recorriera la pista, pero el mandatario se fue ni bien terminó el encuentro, algo que fue interpretado como un desplante. Más allá de este gesto, se espera que Pino remarque las necesidades del sector en el acto central que se llevará a cabo el 26 de julio, cuando se espera una vez más la presencia de Milei.

La foto política de este año distará mucho de la obtenida en 2024, cuando Javier Milei se sentó junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con quien compartió varios mates. En esta oportunidad, el vínculo erosionado entre ambos y la campaña electoral arrojarán una imagen distante. Lo mismo sucederá con la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Invitada al acto, la titular del Senado todavía no confirmó su asistencia ni si -como ocurrió previamente- se paseará por los stands de la muestra en los días previos.