Estado dueño de acciones de empresas: Lavagna criticó la propuesta del gobierno

La propuesta que había señalado la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado adquiriera una participación de aquellas empresas que recibieron subsidios del gobierno nacional en el marco de emergencia que disparó la pandemia del coronavirus generó una fuerte polémica en la última semana. Es por eso que, el exministro de Economía y ex candidato presidencial en 2019, Roberto Lavagna, escribió su opinión del tema.

Para el padre de Marco, titular en el Indec, la iniciativa que propuso Vallejos no es un campo prioritario para el Estado. "El papel del Estado es esencial como lo demuestra la pandemia. EDUCACIÓN, SALUD y Equilibrios Sociales son campos prioritarios para el Estado. No lo es, en cambio, la invasión -como algunos proponen- del campo de la actividad, el ingenio y el esfuerzo de la iniciativa privada", tuiteó Lavagna.

El economista agregó: "El equilibrio entre lo estatal y lo individual es requisito para el bienestar y la justicia social. ¡No sigamos, como sociedad, tambaleandonos sucesivamente entre los extremos!".

Vallejos en la semana salió a aclarar que en su proyecto de ley no están incluídas las Pymes y respondió a las críticas: “La capitalización no tiene nada que ver con la confiscación”. La legisladora aclaró que su propuesta va dirigida a "grandes grupos económicos que cotizan en la Bolsa" y que, al no poder legislarse retroactivamente, no aplicaría a empresas que ya recibieron la ayuda estatal.

"Lo que ocurrió, ocurrió", dijo en una entrevista radial. A pesar de sus dichos, la oposición y los sectores privados mantuvieron sus críticas al proyecto. En la misma línea se manifestó Lavagna. (Perfil)