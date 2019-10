Está desaparecida la hermana del juez federal Aldo Alurralde

Desde la noche del viernes es intensamente buscada la hermana del juez Federal de la ciudad de Reconquista, Ana María Alurralde, desde que su pareja hizo la denuncia por el pedido de paradero de la mujer.

Lo que se sabe hasta el momento es que el viernes a la mañana la mujer salió en su automóvil particular, VW modelo Gol Power gris con chapa patente HKF 684. Conforme a los primeros tramos de la investigación policial, su pareja quedó detenido preventivamente. Hallaron restos de sangre en la vivienda en la que vivían en el barrio Schneider de la capital santafesina.

Peritajes

Durante la noche del viernes, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron peritajes criminalístivos dentro de la vivienda de Ana María Alurralde de 57 años, ubicada sobre calle Regis Martínez al 4000, muy cerca del cementerio municipal de la capital santafesina.

Con las pruebas de luminol, hallaron restos de sangre. En ese marco fue ordenada la aprehensión de la pareja, que es un hombre de 66 años, con quien convive desde al menos 20 años.

Del primer tramo de la investigación policial y judicial, surgió que Ana María Alurralde, salió en su vehículo particular con intenciones de mostrar la vivienda paterna que está a la venta desde hace un tiempo. Desde esa mañana es que no se tuvo noticias de ella. La pareja no tiene antecedentes por malos tratos como denuncias por violencia de género.

El hombre, que se encuentra detenido, fue la pareja de la docente de educación física Marta Isabel Romero, quien desapareció en la tarde del 23 de marzo de 1988, luego de salir de su casa ubicada en calle Pedro Zenteno al 900.

Marta Isabel Romero se dirigía iba a un estudio jurídico a encontrarse con su expareja (padre de su hija) en un estudio jurídico al que nunca llegó. Desde ese momento, hace 31 años y medio, está desaparecida, Su auto fue hallado en una de las dársenas del hospital Iturraspe, frente al estadio del Club Atlético Unión de Santa Fe.

Investigación

La investigación es conducida por la fiscal de la unidad especial de homicidios Ana Laura Gioria y por los pesquisas del área Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que trabajan intensamente de manera articulada con los operadores de las cámaras de videovigilancia de la central de emergencias 911

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, está presente en la ciudad de Santa Fe, para seguir de cerca la situación. Alurralde actuó en causas resonantes contra el narcotráfico en el norte santafesino y en reiteradas oportunidades recibió una amenaza.

Fuente: Uno Santa Fe.