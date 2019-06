Nancy pidió permiso para acercarse. La autorizaron y los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense primero se sorprendieron. “Sé que mentiste, pero yo te perdono como mamá de mi hijo”, le dijo al hombre antes de abrazarlo. Nancy perdonaba al acusado de matar de dos tiros a uno de sus hijos.

La escena ocurrió el martes en pleno juicio oral y después de que el abogado de Nancy López, Juan Pablo Roselló, pidiera que Fabián Dos Santos fuera condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado. El perdón de la mujer emocionó a todos en la sala de audiencia: Laura Barbafina, abogada del acusado, lloraba, publicó Infobae.

Este fue el diálogo entre López y Dos Santos.

—Yo te perdono como mamá de mi hijo. Solo vos y mi hijo saben lo que pasó. Sé que mentiste.

—Le pido perdón. No mentí, yo dije la verdad.

—Está todo bien.

Nancy lo tomó de la cara, luego de los hombros, y se abrazaron mientras ella repetía: “Está todo bien”. “Yo salvé a mi hijo y salvé a mi mujer”, le respondió Dos Santos.

El hecho que en ese momento los unía ocurrió el 5 de mayo de 2018. Esa noche Santiago Martín Vitale, de 32 años y uno de los siete hijos de Nancy, fueron hasta la casa en la que Dos Santos era cuidador en la zona de quintas en las afueras de Necochea.

Ambos se conocían. Dos Santos le mandó un mensaje a Vitale en el que le decía que tenía droga para darle. Vitale era adicto.

Pero el encuentro iba a terminar de la peor manera. Dos Santos le disparó dos veces a Vitale con armas distintas. Una de las balas dio en el cuello y otra en la cabeza. El acusado desvistió a Vitale, prendió fuego la ropa y tiró el cadáver en un descampado a cinco kilómetros del lugar.

Luego llamó al dueño de la casa y le dijo que había sido víctima de un intento de robo y que mató al ladrón. Su versión en el juicio fue que se defendió de un ataque de Vitale tras una discusión por la venta de una moto.

Dijo que ambos tenían un arma, que forcejearon, que se le disparó un tiro en el cuello de Vitale y que cuando este cayó desde el piso intentó dispararle, ante lo cual le dio el segundo tiro en la cabeza. Dos Santos dijo que en la casa estaban su hijo y su esposa y que tuvo miedo por ellos.

El juicio comenzó el martes. Las pericias y las pruebas no favorecían a Dos Santos, de 26 años y preso en la cárcel de Junín. El peritaje concluyó que el segundo disparo fue a quemarropa y Dos Santos dijo que Vitale tenía una escopeta, pero esa arma nunca se encontró.

Tras los alegatos, los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Necochea preguntaron si alguien tenía algo para decir. Nancy, sentada junto a su abogado, levantó la mano y preguntó si podía acercarse al acusado, custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los magistrados Mario Juliano, Luciana Irigoyen Testa y Carlos Herrera la autorizaron.

Con lágrimas en la cara, Nancy, abrazó y perdonó a Dos Santos por matar a su hijo. El perdón se dio ante el juez Juliano, quien promueve estos encuentros a través de la organización Víctimas por la Paz. El juez Juliano, tras la última jornada del juicio, escribió en sus redes sociales: “Hoy me tocó presenciar un hecho poco frecuente. Juicio oral y público por un homicidio. Finalizando la audiencia la madre de la víctima nos pide acercarse al imputado y previo señalar que lo que ella iba a hacer no tenía nada que ver con lo que se resolviese, dirigiéndose al acusado, le dice que pese a que no había dicho la verdad, ella lo mismo lo perdonaba y que le deseaba lo mejor en la vida. Tomó su cara entre sus manos, lo besó y después se abrazaron y lloraron juntos (la mayoría de los presentes también)”. Paralela a la escena que se llevó todas las miradas, la de López abrazando a Dos Santos, otra se desarrollaba a apenas unos metros. La hermana de “Martín”, como le decían a Vitale en la casa familiar, lloraba viendo a su mamá perdonar al acusado del asesinato.