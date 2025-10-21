Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Desde la Cámara Nacional Electoral se informó cuáles serán los documentos válidos para votar en las Elecciones 2025 del 26 de octubre en que se elegirán diputados y senadores nacionales.
21 de octubre 2025 · 12:36hs
Documentos válidos para votar
- DNI tarjeta
- DNI tarjeta de la libreta celeste. Incluye los que vienen con la leyenda "no válido para votar" y sin especificación del ejemplar.
- DNI, libreta celeste.
- DNI, libreta verde.
- Libreta de enrolamiento.
- Libreta cívica.
Advertencias
- El DNI en el celular no es válido para votar.
- Es importante recordar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.