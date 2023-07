Elecciones 2023: Grabois anunció qué hará si le gana Massa

El dirigente social sostuvo que en ese contexto "Larreta quedó tambaleando" porque "quedó desdibujado" al querer "tratar de adsorver un poco del voto de extrema derecha" y perdió su oportunidad de "ser un candidato competitivo".

Sobre su propia interna, Grabois aseguró que si pierde las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), acompañará a su rival y actual ministro de economía, Sergio Massa.

Sergio Massa paro de Colectivos UTA.jpg

"Voy en una coalición, si no apoyo a Massa sería una estafa. El que gana, gana y el que pierde acompaña. No es un cheque en blanco. Voy a tratar que incorpore a su programa algunas de las propuestas que hicimos nosotros. Hay muchos decepcionados con esa fórmula", remarcó.

"Tenemos una oportunidad de no entregar el Gobierno del país a la derecha, neoliberal, represiva, ajustadora y anti pueblo", remarcó.

Además, Grabois sostuvo que no entiende "muy bien" el plan de gobierno que propone Massa y que no es un problema que "en la coalición haya componentes de centro derecha", si no que la dificultad es que "estén a la cabeza".

Sobre la disputa interna en el ex Frente de Todos calificó que gracias a su fórmula "hay por lo menos un poco de libre competencia, aunque muy entre comillas",.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos denostó la experiencia del presidente Alberto Fernández. "Es muy fuerte como para no aprender de los errores del pasado. Priorizó a la 'white lovely people' (gente blanca encantadora). Es toda gente linda, copada, espectacular, que ni le arde la sangre por resolver los problemas de la gente ni tiene experiencia practica en hacerlo", fustigó.