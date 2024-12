El Senado tratará este jueves las sanciones para Kueider y Parrilli

El proyecto de UP propone echar al entrerriano y el oficialismo presentó uno para suspenderlo junto a Parrilli, procesado en la causa Memorándum con Irán.

La novedad surgió por la noche, cuando La Libertad Avanza reunió las firmas para incluir en el temario otro tema para la sesión, para suspender al senador Oscar Parrilli. En ese caso se trata de un proyecto del senador Bartolomé Abdala, que lleva las firmas de los senadores liebertarios Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Juan Carlos Pagotto y Vilma Bedia, que apunta contra el ex secretario general de la Presidencia, procesado en la causa Memorándum con Irán.

La cita

La cita en el recinto de la Cámara alta será a las 11 y, en principio, el quórum no sería obstáculo. Senadores de partidos provinciales también se manifestaron a favor de bajar para buscar una resolución. UP, de 33 miembros, tendría algunas ausencias. A partir de lo consensuado por LLA con el Pro, la UCR y Provincias Unidas, la bancada peronista/kirchnerista se aleja de la chance de obtener los dos tercios de los votos para, primero, habilitar el proyecto de resolución y, después, aprobar eventualmente la expulsión.

Así las cosas, al momento de considerar la suspensión, pedida a través de un proyecto presentado por el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, también se necesitará de la misma mayoría de dos tercios de los votos. De modo tal que, si UP no avala la propuesta de LLA y la oposición dialoguista, podría culminar todo en la nada. Por su parte, Kueider presentó un pedido de licencia mientras dure la investigación, algo que se aprueba por mayoría simple. Pero este martes desde los pasillos del Senado sonaba con fuerza que solo otorgarle la licencia "no sirve de nada".

Desde que se conoció la noticia de la detención de Kueider, sus excompañeros de bancada fueron directo al pedido de expulsión: presentaron un proyecto de remoción basados en los artículos 66 y 69 de la Constitución Nacional por el que alegaron "inhabilidad moral" y en el que señalan que fue "sorprendido in franganti" cometiendo un delito. Luego elevaron el pedido de sesión.

Tras la acalorada reunión de bloque que tuvo el Pro se informó que saldría un comunicado. No pasó. En tanto, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero salió a desmarcarse y comunicó a través de su perfil en X que solo bajaría al recinto “si además de tratar la remoción de Kueider, tratamos también el de todos los senadores que estén imputados o procesados ante la Justicia por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, corrupción u otros delitos”.

La salida de la suspensión

El proyecto presentado por Atauche, luego de una cumbre que hubo en el despacho de Villarruel este martes, propone la suspensión de Kueider, quien este año ha actuado como aliado del oficialismo e incluso preside la Comisión de Asuntos Constitucionales (donde eventualmente se evaluaría su conducta). La suspensión sería hasta el 1ro. de marzo del 2025, sin goce de haberes, hasta tanto no se esclarezca su situación judicial por la que se encuentra con prisión domiciliaria -en un edificio de lujo- en Asunción.

Según consignó el sitio Parlamantario, el texto lleva además las firmas del presidente del bloque Pro, Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila (Pro), y el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien en declaraciones radiales manifestó su oposición a la expulsión y cuestionó al bloque kirchnerista de “tener doble moral” por no haber pedido lo mismo con José Alperovich, denunciado por violación a finales del 2019.