El Senado pasa el debate de Ley Bases a la semana que viene

El oficialismo en el Senado no pudo avanzar este miércoles con su intento de dictaminar sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, pero avanzó en las modificaciones solicitadas por la oposición dialoguista. El tratamiento continuará la semana que viene.

Antes, durante un cuarto intermedio de dos horas, el cual el oficialismo comenzó a circular un borrador de dictamen entre la oposición dialoguista con cambios que fueron solicitados en las negociaciones de los últimos días: una catarata de modificaciones que quieren hacer a la media sanción de la ley de Bases.

Críticas de Edgardo Kueider

Uno de los legisladores clave, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) propuso eliminar del texto la facultad al Ejecutivo para la “disolución total o parcial” de organismos públicos, y sumar a las excepciones al INTI, el SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos -sobre el que hay “amplio consenso”, destacó-, la CONADI y los institutos vinculados a la ciencia y tecnología, a la cultura y la educación.

Kueider.jpg

También se manifestó en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. “No todos los organismos del Estado necesariamente tienen que dar superávit, porque el Estado no está para ganar plata cuando brinda determinados servicios”, aseveró.

El entrerriano desafió: “El Estado, en la lógica de privatizar los organismos que no le generan ganancia, lo único que hace es sumarse a la crítica de que el Estado no sabe administrar. Si el Estado de hoy es un buen administrador, ¿por qué no ponerlo en práctica?”. Y sumó estar “totalmente en desacuerdo” con la privatización de Radio y Televisión Argentina.

Kueider sugirió que el capítulo de Procedimiento Administrativo “hay que tratarlo en una ley aparte2 y lo mismo propuso para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque “es un tema medular para Argentina”.

“Así como está redactado, no lo veo nada factible de votar”, sentenció el concordiense sobre el cuestionado Régimen. Y apuntó que “es para que solo se beneficien empresas extranjeras, que no van a dejar absolutamente nada por acá, o algunos eventuales puestos de trabajo, y cuando se termine el recurso no tenemos nada”.

El entrerriano agregó observaciones en la reforma de la Ley de Empleo Público, promoción de trabajo registrado, trabajo agrario y el capítulo de energía. Por otro lado, rechazó que se elimine la moratoria previsional y propuso un nuevo esquema de “unidad de cuenta previsional”.

LEER MÁS: Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo porque no estará la Ley Bases

Más reparos

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) sugirió modificaciones en unos 40 artículos. “Hemos planteado qué cosas pueden generar efectos nocivos, que se pueden modificar o eliminar; qué cosas tienen redacción poco feliz, como admitió un funcionario, que pueden producir un efecto no deseado o incertidumbre o tienen orientación en las dos leyes que produzcan un efecto de agravar mas la situación, hundir la actividad económica o generar más pobreza”, repasó.

En esa línea, subrayó los puntos que más critica: “Blanqueo y Bienes Personales benefician a los más ricos; y el RIGI debería ser corregido”.

“Si hablamos una ley Bases no podemos no incluir la movilidad de los haberes jubilatorios o la seguridad del financiamiento universitario y la educación”, insistió y añadió que tampoco "podemos no incluir la financiación de la obra pública".