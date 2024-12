El Senado expulsó a Kueider y la Justicia argentina ordenó su detención

El proyecto de remoción presentado por los legisladores de Unión por la Patria (UP) logró el apoyo de algunos de los senadores del PRO, La Libertad Avanza y el radicalismo, alcanzando 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. “No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”, opinó Kueider, desde Paraguay, en diálogo con La Nación.

De esta manera, quien ocupará su banca en el Senado argentino será la actual diputada provincial Stefanía Cora, cercana a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el interbloque UP sumará una senadora más.

Kueider y la Ley Bases

La sesión comenzó poco después de las 11.20 con 68 senadores presentes ya que, además de Kueider, faltaron los santacruceños Gerardo Montenegro y Natalia Gadano, y el senador con licencia Víctor Zimmerman, actual ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia de Chaco.

En el inicio, Mayans recordó que el ahora ex senador por Entre Ríos fue "capturado en in fraganti delito" y que el pedido de expulsión se basa en la "inhabilidad moral" del ex legislador. "No vaya a ser que nade en la piscina y se ahogue. Ahora lo están protegiendo, ¿pero después qué va a pasar? ¿Qué más sabe Kueider que lo quieren proteger?", agregó. "Acá hubo traición al partido político y ¿cuál fue el premio? La Comisión de Asuntos Constitucionales", agregó y llamó a que les "devuelvan la banca que nos robaron ".

La vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza - UP) hizo hincapié en la aprobación de la Ley Bases y en el no debate del Presupuesto, por segundo año consecutivo, por lo que "lo del senador Kueider no es casualidad, es parte de lo que no hemos podido frenar en el Congreso. El papelón del senador es internacional, el presidente con lo que dijo hace un año vive en Narnia. Kueider desde la Ley Bases pasó seis veces al Paraguay".

En ese marco, aseguró que Kueider fue quien "les dio el dictamen de la Ley Bases y había hecho 40 observaciones por escrito, pero a pesar de eso firmó el despacho", y apuntó a la "compra" de los votos de los senadores "como se compra en un supermercado: embajadas, rotondas, obras, pero en el caso de Kueider hubo hasta un decreto presidencial sacado el mismo día del debate". Se trata del decreto que modificó la designación de los directores de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de la represa de Salto Grande, y con el que Kueider designó a un allegado suyo.

"Ahora queremos saber si estos billetes verdes que intentó contrabandear tienen que ver con el pago de la Ley Bases. ¿Por qué ante tanta evidencia el Senado va a permitir que un senador siga en su cargo cuando lo encontraron infraganti contrabandeando y hay indicios y hechos que nos lleva a que una Ley que es antipopular fue comprada? Más que nido de ratas de fumigar, el presidente parece el flautista de Hamelín porque todas las ratas lo siguen", completó la senadora mendocina.

El PRO y la UCR, a favor

El senador por Córdoba Luis Juez (PRO) adelantó durante su discurso que iba a acompañar la expulsión de Kueider por su "conducta indecorosa que ha agraviado a todos" los integrantes de la Cámara. Asimismo, pidió "no tener una mirada diferente y unificar" el voto para su remoción.

"Estamos hablando de un acto indecoroso que no lo lastima a él, nos lastima a todos. Si no podemos distinguir nosotros como senadores de la Nación lo que está bien y lo que está mal estamos en lo peor del mundo: nos puso en un lugar de mierda, ahora somos todos sospechosos y delincuentes", puntualizó y convocó a "depurar la mugre" del Senado y llenarla de "calidad, cualidad y votos y calidad de ética, levantar la vara".

Quien también acompañó -desde un principio- la expulsión de Kueider fue la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri (PRO). La senadora aclaró que la detención del legislador fue "un hecho lamentable, bochornoso, impúdico" y apuntó al peronismo y al Gobierno nacional: "Los dos sectores lo que están haciendo es viendo cómo especulan políticamente sobre esta situación".

El senador entrerriano Alfredo De Ángeli confirmó en su discurso que votaría la expulsión, incluso dijo estar "completamente convencido de que es el acto de corrupción más grande y no debe haber en esta casa", por el Senado, un legislador que haya cometido esos hechos. "Vamos a limpiar el Congreso de la Nación de los corruptos y que a Kueider le caiga todo el peso de la ley, pero que les caiga a todos. Acá hay que limpiar el Congreso de todos los chorros y corruptos", añadió. Sin embargo, fue uno de los seis senadores que votaron en contra de la remoción de Kueider.

Su compañera de espacio Beatriz Ávila (Tucumán) explicó que "las democracias modernas siempre piden que no haya ambigüedad, que haya transparencia", pero que existe un sector político que "quiere tener una banca más y lo que se pretende acá es quitarle la gobernabilidad al Gobierno, que no tenga los números para llevar adelante las leyes para su plan de gobierno". A pesar de ello, votó a favor de la expulsión.

La senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) señaló que estaban "todos de acuerdo" con expulsar a Kueider pero le llamó la atención "el nivel de cinismo que tienen al pedir la palabra y hablar de honorabilidad" desde UP.

"La actitud de Kueider agravia al Cuerpo y agravia a este Senado", dijo el senador Pablo Blanco (Tierra del Fuego - UCR, Juntos por el Cambio) y aclaró que "modificó" su postura en relación a la expulsión: "Le pido disculpas a mis compañeros de bloque porque no les adelante mi voto". En ese sentido, dio a entender que la postura inicial de la bancada radical, a priori, era la de no destituir al entrerriano en esta cita hasta tener más certezas de la situación judicial.

Asimismo, cinco senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron la expulsión: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Andrea Cristina (Chubut), Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y Enrique Goerling Lara (Misiones).

La Libertad Avanza, también

El martes pasado, el presidente del bloque LLA en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), presentó un proyecto para la suspensión de Kueider, sin goce de haberes y hasta el 1 de marzo del 2025. Al no prosperar, los legisladores oficialistas optaron por acompañar la expulsión del ex senador. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lamentó "lo que ha hecho que avergüenza a este Senado" y reiteró que la Cámara alta "tiene que estar a la altura de las circunstancias y purificar el Senado".

"Honestamente cuando nos plantean la expulsión, nosotros intentamos persuadirlos para encontrar un punto en común", reconoció Abdala y sostuvo que es "sumamente penoso" tener que estar "debatiendo esto cuando debería tratarse el Presupuesto". Su ex compañero de bloque Francisco Paoltroni (Formosa) recordó que uno de las frases de campaña del oficialismo era que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", y ahí "radica la madre de todos los problemas, el kirchnerismo".

Paoltroni consideró que “la gravedad del asunto no se reduce en la expulsión o suspensión del senador Kueider, la gravedad de los asuntos se inicia en la postulación del juez más cuestionado de la argentina a la Corte Suprema, y ahí estuvieron todos de acuerdo porque son todos cómplices y tienen las manos sucias… que esta crisis sirva para salir derechito con libertad y dignidad sino volveremos a repetir los fracasos del pasado”.

El compañero de Kueider

El senador Carlos 'Camau' Espínola (Corrientes - Unidad Federal), es el jefe del bloque al que se sumó Kueider meses atrás. "Es indignante", consideró, pero pidió mantener "el derecho a la defensa, que lo tienen todos los ciudadanos". Además, recordó que también formó parte del Frente de Todos pero se fue del sector "por convicción porque me cansé de votar lo que ordenaban de arriba".

Si bien en la votación apareció acompañando la expulsión de su compañero de bancada, pidió la palabra y apuntó: "No quiere decir que con el tiempo no lo echemos, pero voy a modificar mi voto porque creo que tiene el derecho a defensa".

La suspensión de Parrilli

El Senado también trató la suspensión del senador Oscar Parrilli (UP), que también debía contar con dos tercios de la Cámara. Con solo 34 afirmativos y 31 negativos, el proyecto no prosperó. "Tratemos mi caso, como muchos otros, no hay problema pero estamos discutiendo si un senador que hizo esto puede seguir cobrando su sueldo", dijo en referencia a Kueider.

“Quiero ver a aquellos que nos acusaron tanto a nosotros, cómo votan, si la expulsión o la salvación de Kueider, que con su salvación está la salvación del Gobierno", completó y recalcó que con su remoción les "devuelven la banca" al peronismo.

Pedido de detención

El ahora ex senador nacional permanece detenido en Paraguay junto a su ex secretaria, por haber intentado ingresar al país vecino con más de 211.000 dólares sin declarar. Además, este mediodía la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la inmediata detención, su desafuero, y llevó adelante una veintena de allanamientos junto a Gendarmería Nacional en diferentes domicilios relacionados a Kueider por estar vinculados a "la matriz de corrupción pública que se investiga como un derivado de la mega causa 'Securitas'".

También recayó una orden de captura internacional para su ex secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, quien lo acompañaba durante los viajes al Paraguay y quien aseguró ser la dueña de los dólares incautados.

Por su parte, se habrían decretado medidas cautelares patrimoniales en territorio nacional y en el extranjero, a fin de congelar los bienes de los involucrados en el caso. De manera paralela, se le solicitó a la Cámara Alta realizar un allanamiento en el despacho de Kueider, por lo que se restringió el acceso al mismo para "preservar la intangibilidad de la prueba", explicó la jueza federal en su pedido.

Por último, dispuso el secreto de sumario de las actuaciones, a fin de "evitar que las partes pudieran tomar conocimiento del producido de estos allanamientos y medidas en curso, y consecuentemente de las diligencias que a partir de allí puedan derivarse", y para resguardar la "eficacia y avance" de la investigación.