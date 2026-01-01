El mensaje de Javier Milei por Año Nuevo: "Cumplimos con todas nuestras promesas de campaña"

A través de sus cuentas oficiales, Javier Milei difundió un video en el que envió un mensaje en el último día del 2025

El presidente Javier Milei difundió a través de sus redes sociales un breve mensaje a pocas horas de Año Nuevo en el que realizó una suerte de balance de gestión hasta el momento.

A continuación, agregó: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay catorce millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.

“Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, indicó.

El mensaje, subido a la cuenta del propio jefe de Estado, fue publicado originalmente por varios influencers libertarios, entre ellos Iñaki Gutiérrez, también ex funcionario del Gobierno.

Pasadas las 00, el Presidente volvió a utilizar las redes sociales para desearles un feliz año nuevo a todos los argentinos. En esa oportunidad, escribió: “Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente”.

Milei recibió el 2026 en la Residencia Presidencial de Olivos. No se comunicó de manera oficial si lo hizo con invitados, pero sí desde su entorno indicaron que el Presidente decidió quedarse en Buenos Aires.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei se ha caracterizado por no realizar importantes festejos al interior de la Quinta de Olivos y de no viajar por vacaciones, ni siquiera para ir a la Residencia Presidencial de Chapadmalal, pensada para que los jefes de Estado pudieran recluirse unos días para descansar de la función pública. Hasta ahora, el libertario no conoce sus instalaciones.

“Se vienen tiempos felices en Argentina”, tituló su mensaje a la hora cero del 2025, compartido en sus redes sociales. En el mismo, sostuvo: “Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en nosotros”.

E indicó: “Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”.

Un año antes, en 2024, Milei aprovechó su saludo de comienzo de año para justificar las medidas de ajuste fiscal que tomó y dirigirse a la oposición. Le pidió “a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas” y respalde el proyecto de Ley Bases que había enviado al Congreso para afrontar la emergencia. Además, consideró que si esa iniciativa no se aprobaba, el país afrontaría “una crisis de proporciones bíblicas”.

Se prevé que la actividad de los funcionarios vaya reactivándose en los primeros días del año. En el plano económico, el Gobierno tiene un importante vencimiento de deuda el 9 de enero de USD 4.200 millones, pero al ministro de Economía, Luis Caputo, le quedan menos días para poder juntar los dólares que aún le faltan. Es que debe realizar el depósito un par de horas antes, tanto en la Argentina como en el exterior, y a su vez debe definir cómo va a cubrir la diferencia que aún tiene.