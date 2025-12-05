Para tratar su agenda de reformas, el Gobierno nacional convocó a extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

La conocida la nueva composición del Congreso nacional, en donde La Libertad Avanza aumentó su influencia en ambas Cámaras, se oficializó que Javier Milei avanzó con la firma de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Iniciarán tras la oficialización del nuevo cuerpo legislativo, a partir del 10 de diciembre, y concluirá el 30 de diciembre. Se aguarda por una posible segunda etapa en el mes de febrero.

La convocatoria del Gobierno nacional

La novedad es que, a partir de negociaciones directas con gobernadores, el Gobierno nacional pudo provocar la reducción de la bancada peronista, en simultáneo a un crecimiento exponencial en Diputados, en donde se convirtió en primera fuerza con 95 bancas. Aún así, deberá contar con respaldo de sus partidos aliados (PRO, UCR) y de mandatarios provinciales para alcanzar las mayorías.

La primera prioridad de la gestión es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, que Casa Rosada espera sancionar en las tres semanas de sesiones extraordinarias. Además, se entusiasma con la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, anunciada en septiembre, que requiere una ingeniería parlamentaria más compleja porque debe conseguir dictamen en las comisiones de Presupuesto y en la de Legislación Penal.

De forma previa al inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno aún define la posibilidad de una nueva cadena nacional para el 10 de diciembre encabezada por Javier Milei, como balance del aniversario de los dos primeros años de gestión.

Sesiones extraordinarias: el temario

Dentro del temario de las sesiones extraordinarias, el Gobierno fijó dos etapas. La primera, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, contaría con los siguientes temas:

-Presupuesto 2026: proyecto distinto al que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, en donde buscan equilibrar la prioridad del superávit fiscal con las demandas de los aliados provinciales.

-Ley de Presunción de Inocencia Fiscal: régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.

-Modificación a la Ley de Glaciares: habilitaría las actividades extractivas en áreas periglaciares.

-Reforma laboral: entre distintos aspectos, introduce un fondo de cese, habilitan nuevas causales de desvinculación y modifican el régimen de vacaciones y jornadas. La expectativa oficialista es tener al menos una media sanción.

La segunda etapa, que llevaría todo febrero y buscaría concretar proyectos que sólo hayan obtenido media sanción en diciembre, incluiría:

-Reforma del Código Penal: una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos.

-Reforma impositiva: aunque existe hermetismo sobre su contenido, se proyectan modificaciones al Impuesto al Cheque y eliminación de tributos.