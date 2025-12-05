Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre

Para tratar su agenda de reformas, el Gobierno nacional convocó a extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

5 de diciembre 2025 · 22:09hs
El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.

La conocida la nueva composición del Congreso nacional, en donde La Libertad Avanza aumentó su influencia en ambas Cámaras, se oficializó que Javier Milei avanzó con la firma de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Iniciarán tras la oficialización del nuevo cuerpo legislativo, a partir del 10 de diciembre, y concluirá el 30 de diciembre. Se aguarda por una posible segunda etapa en el mes de febrero.

El Gobierno nacional abrió el proceso de consulta para la nueva licitación de la HIdrovía Paraná-Paraguay. 

Hidrovía Paraná-Paraguay: el Gobierno nacional abrió el proceso de consulta para la nueva licitación

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso. La decisión asigna más recursos a áreas concretas de la administración pública.

Presupuesto 2026: las áreas que recibirán más fondos

LEER MÁS: El Gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias

La convocatoria del Gobierno nacional

La novedad es que, a partir de negociaciones directas con gobernadores, el Gobierno nacional pudo provocar la reducción de la bancada peronista, en simultáneo a un crecimiento exponencial en Diputados, en donde se convirtió en primera fuerza con 95 bancas. Aún así, deberá contar con respaldo de sus partidos aliados (PRO, UCR) y de mandatarios provinciales para alcanzar las mayorías.

La primera prioridad de la gestión es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, que Casa Rosada espera sancionar en las tres semanas de sesiones extraordinarias. Además, se entusiasma con la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, anunciada en septiembre, que requiere una ingeniería parlamentaria más compleja porque debe conseguir dictamen en las comisiones de Presupuesto y en la de Legislación Penal.

De forma previa al inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno aún define la posibilidad de una nueva cadena nacional para el 10 de diciembre encabezada por Javier Milei, como balance del aniversario de los dos primeros años de gestión.

Sesiones extraordinarias: el temario

Dentro del temario de las sesiones extraordinarias, el Gobierno fijó dos etapas. La primera, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, contaría con los siguientes temas:

-Presupuesto 2026: proyecto distinto al que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, en donde buscan equilibrar la prioridad del superávit fiscal con las demandas de los aliados provinciales.

-Ley de Presunción de Inocencia Fiscal: régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.

-Modificación a la Ley de Glaciares: habilitaría las actividades extractivas en áreas periglaciares.

-Reforma laboral: entre distintos aspectos, introduce un fondo de cese, habilitan nuevas causales de desvinculación y modifican el régimen de vacaciones y jornadas. La expectativa oficialista es tener al menos una media sanción.

La segunda etapa, que llevaría todo febrero y buscaría concretar proyectos que sólo hayan obtenido media sanción en diciembre, incluiría:

-Reforma del Código Penal: una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos.

-Reforma impositiva: aunque existe hermetismo sobre su contenido, se proyectan modificaciones al Impuesto al Cheque y eliminación de tributos.

gobierno nacional sesiones extraordinarias Diciembre
Noticias relacionadas
Denuncian que el gobierno creó un Consejo Directivo para cerrar proyectos Personal del INTA se declaró en estado de alerta y movilización 

INTA: trabajadores denuncian desguace e inminentes despidos

Hubo un ganador en La Revancha del Quini 6 quien se hizo acreedor de $8.844.372.000.

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

presupuesto 2026: lla busca dictamen antes de navidad

Presupuesto 2026: LLA busca dictamen antes de Navidad

El exsenador Edgardo Kueider atribuye su “desgracia a la Boleta Única, dice sentirse orgulloso de haber impulsado esa ley y aguarda el juicio por contrabando

Edgardo Kueider atribuye su "desgracia" a la Boleta Única

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario