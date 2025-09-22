Encuesta: el 60% cree que el país va en la dirección incorrecta

La encuesta refleja el impacto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los escándalos de corrupción.

La encuesta revela que la imagen positiva del Presidente se desplomó a un 39,5%, rompiendo por primera vez el piso de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa trepó al 59,6%. En sintonía, la desaprobación de la gestión alcanzó un récord de 61,6%.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre, refleja el impacto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los escándalos de corrupción. Según supo Noticias Argentinas, el estudio muestra que el 60,9% de los argentinos cree que el país va en la "dirección incorrecta", un dato que evidencia un profundo malestar social.

El "voto castigo" y un reclamo de cambio

La encuesta profundiza en las causas de la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y las expectativas de la sociedad de cara al futuro.

El principal motivo del resultado, según el 60,2% de los consultados, fue el "voto castigo por la corrupción y el mal momento económico". Solo un 7,2% lo atribuye a "malos candidatos". El escándalo de las coimas ("Coimasgate") debilitó fuertemente al Gobierno para el 68,6% de los encuestados, y la imagen negativa de Karina Milei se disparó al 68,2%.

Este descontento se traduce en un claro reclamo de la ciudadanía. Un 57,4% considera que el Gobierno "debería cambiar de rumbo político y económico", y un 63,8% cree que, de no hacerlo, "va a volver a perder las elecciones" de octubre. Además, un contundente 60% opina que Milei debería pedirle la renuncia a su hermana y a los Menem.

Fuga de votos y un futuro electoral complejo

El impacto de la crisis también se refleja en la base electoral del Presidente. La autoidentificación como "mileísta" cayó del 42,3% en mayo de 2024 al 25,8% en septiembre de 2025. El estudio advierte que Milei perdió apoyo entre los jóvenes y los sectores humildes, y que su base se concentra ahora en el nivel económico alto.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, el panorama es complejo para el oficialismo. Un 57% de los encuestados afirma que "va a votar para castigar a Javier Milei". En la provincia de Buenos Aires, la intención de voto favorece a Jorge Taiana (Fuerza Patria) con un 41,8% sobre José Luis Espert (La Libertad Avanza) con un 31,9%.