A pesar de haber criticado abiertamente a Milei en la campaña electoral, logró permanecer en la gestión pública tras la asunción de la administración libertaria. Más allá del malestar de un sector del oficialismo por su cercanía al kirchnerismo, su desplazamiento se dio luego de que se fuera de vacaciones.

El pedido estaba en trámite

La subsecretaria de Turismo había enviado la semana pasada la solicitud formal para tomarse unos días de descanso a partir de este lunes.

El pedido en cuestión estaba en trámite cuando el propio Daniel Scioli tomó conocimiento de que la funcionaria ya se había ido del país.

De acuerdo con lo que detallaron distintas fuentes, Martínez viajó el viernes último al exterior, sin notificárselo a sus superiores.

Tras enterarse de esto, Scioli decidió pedirle la renuncia inmediata, que fue efectivamente presentada el lunes 30 por la tarde por la hasta ahora integrante del Gabinete.

Desde la Secretaría de Turismo, si bien no se envió ninguna orden específica sobre las vacaciones para su personal, se viene insistiendo en elegir destinos dentro de la Argentina.

Está medida va en línea con lo que planteó el propio presidente Javier Milei, quien durante el verano permanecerá trabajando en Buenos Aires y les reclamó a sus ministros que mantengan un perfil bajo.

Austeridad

”El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó el vocero Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

funcionaria Milei vacaciones echada.jpg Echaron a la subsecretaria de Turismo por irse de vacaciones al exterior sin autorización

En este sentido, remarcó que la intención es que los funcionarios sean coherentes con “cómo venía uno viviendo su dinámica familiar, la vida anterior“, pero aclaró que el mandatario nacional ” jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”.

A principios de este mes, en el lanzamiento de la temporada de verano 2025 en Entre Ríos, junto al gobernador local, Rogelio Frigerio, Scioli defendió el turismo interno.

“Nos quieren hacer creer que lo mejor está afuera, que está en Brasil o en otro lugar. Argentina es un destino seguro, maravilloso, con destinos vinculados a la naturaleza. Entre Ríos es un ejemplo, con sus playas y sus carnavales” enfatizó según publica Infobae.

Al respecto, Scioli aseguró que “se van dando las condiciones para que las familias puedan planificar en el país”.

“Cuando algunos pregonaban una mala temporada, me puse al hombro esta misión de mostrar nuestra hospitalidad, nuestra oferta gastronómica y una hotelería que deberíamos ir expandiendo”, agregó.