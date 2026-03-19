Diputado compró rifle de aire comprimido y se lo hizo mandar al Congreso

Diputado del PRO compró un aire comprimido por MercadoLibre y se lo hizo mandar al Congreso. Personal de seguridad evitó que el objeto ingrese al edificio

Un insólito episodio ocurrió este miércoles por la mañana en el Anexo de la Cámara de Diputados, cuando llegó un repartidor a la entrada con un paquete de MercadoLibre para ser entregado al despacho de un diputado. Era un rifle de aire comprimido que el personal de seguridad impidió ingresar al edificio.

Lo que, para los trabajadores de seguridad y el propio legislador, Javier Sánchez Wrba (PRO) , fue un hecho menor, no significó lo mismo para el santafesino Estaban Paulón , que con una publicación en la red social X despertó el revuelo.

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Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso

Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.



Seguimos con más informaciones… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026

“OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO. Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A”, escribió el socialista.

En declaraciones a parlamentario.com, Sánchez Wrba, secretario parlamentario de ese bloque PRO, manifestó: “Increíble la historia que armó Paulón. Es un aire comprimido que compré para el campo”.

Oriundo de Trenque Lauquen, el diputado enfatizó que “no es un arma de fuego”. “¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, agregó, y aseguró que se trató de un error en el envío, que no debió llegar hasta su oficina de la Cámara baja.

Según pudo reconstruir este medio, el legislador fue notificado por el personal de seguridad y se llevó el rifle hasta su auto. “Era para uso personal, no fue nada”, desdramatizaron desde ese sector.

Más tarde, Sánchez Wrba envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para "hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y uso recreativo, el cual por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio".

"Con el fin de que quede claro que se trató de aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo", añadió y manifestó su disposición "por cualquier otra prueba que usted requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra".